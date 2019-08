Các hệ thống hỗ trợ người lái đang gây phiền phức cho tài xế?

Viện Bảo hiểm An toàn Đường bộ Hoa Kỳ (IIHS) đánh giá khả năng bảo vệ an toàn cho người đi bộ của 11 mẫu SUV rất phổ biến hiện nay, và kết quả thử nghiệm cho thấy điều bất ngờ.

Viện nghiên cứu an toàn giao thông quốc gia Mỹ (IIHS) vừa đưa ra kết quả đánh giá của Volvo XC40 và XC60. Cả hai mẫu đều có kết quả đánh giá tốt cho năm 2019.

Nhờ các điều chỉnh trên đèn pha, Hyundai Kona 2018 đời mới đã đạt điểm đánh giá an toàn cao nhất từ Viện Đảm Bảo An Toàn Đường Bộ Hoa Kỳ (IIHS).

Khi nói đến ôtô, hầu hết mọi người đều nghĩ lớn hơn sẽ an toàn hơn, nhưng điều này không phải lúc nào cũng đúng. Viện Bảo đảm An toàn Đường bộ Hoa Kỳ (IIHS) đã chỉ ra các mẫu bán tải không thực sự mang lại độ an toàn cần thiết để bảo vệ cho các hành khách trên xe.