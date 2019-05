Nguy cơ cháy nổ khi đỗ ô tô dưới nắng 40 độ

Nhiều người có thói quen để những vật dụng dễ tăng áp suất trên ô tô. Nhưng những cảnh báo về việc này đã được các chuyên gia khuyến cáo từ rất lâu.

Theo các nghiên cứu, khi nhiệt độ ngoài trời 35 độ C thì chỉ cần 20 phút, ca-bin một chiếc xe nhỏ (không bật điều hòa) có thể đạt 50 độ C. Nếu thời gian là 40 phút, nhiệt độ ca-bin lên tới 65,5 độ C.

Để xe trực tiếp dưới trời nắng lên tới 39 độ C, những vật dụng như bình cứu hỏa, bật lửa, lon nước ngọt có ga, sạc pin, bình vệ sinh 3M... đều có nguy cơ phát nổ. Hơi nóng trong ca-bin làm tăng áp suất các chất lỏng khiến chúng nổ tung.

Lon nước ngọt nổ tung khi để trong ô tô dưới nền nhiệt nắng nóng.

Dưới cái nóng có thể lên tới 60 độ C hoặc hơn ở trong xe, các loại pin, bật lửa, bình phun hoặc xịt có thể nổ, đồ trang điểm bị nóng chảy, dung dịch tẩy móng tay có thể phát lửa,... Những sản phẩm khác như bút chì, socola hoặc kẹo, son môi,... đều có thể bị giảm chất lượng. Ngoài việc khiến một số đồ vật có thể gây nổ, nhiệt độ trong xe dưới trời nắng có thể khiến các thành phần trong những viên thuốc nén, viên nhộng có bị thay đổi làm thuốc trở nên vô tác dụng hoặc thậm chí gây nguy hiểm tới người dùng. Biến dạng vì nhiệt độ ngoài trời lên tới 60 độ Với nhiều người, ô tô được xem là phương tiện chống nắng hữu hiệu trong những ngày này khi có việc phải ra đường. Quả thực, nhiều người đi xe máy vẫn nhìn những người ngồi trên ô tô với ánh mắt thèm thuồng. Tuy nhiên, với tình trạng phải gửi xe ngoài trời và chịu cảnh bị nắng hun, thì khi kiểm tra nhiệt độ thực tế trong xe ô tô lúc vừa bước lên, nhiệt kế đã ghi nhận được con số lên gần 60 độ C. Nhiệt độ ngoài trời ở khu vực cầu Long Biên (Hà Nội) trong chiều 1/7 có lúc lên đến gần 47 độ C Trong ngày hôm nay, trên mạng xã hội cũng chia sẻ hình ảnh chiếc bật lửa để trong xe ô tô bỗng dưng phát nổ khiến nhiều người giật mình. Theo đó, thành viên này để xe ở sân công ty, không có mái che, kính trước đã được phủ tấm chắn kính cho bớt nắng nóng. Tuy nhiên sau khi trở lại xe vào khoảng 11h trưa, do sơ ý để cả bao thuốc và bật lửa ga ở chỗ hộc đồ, nhiệt độ lên quá cao đã làm bật lửa tự vỡ toác, bắn vỏ ra toé loe. Cũng theo anh chia sẻ, nhiệt độ đo được trong xe lúc này lên tới hơn 50 độ C. Rất may lúc này bật lửa đã hết ga nên không có hậu quả đáng tiếc xảy ra. Tuy nhiên thành viên này cũng cảnh báo các chủ xe nên hết sức thận trọng khi để đồ vật trong xe với thời tiết nắng nóng đỉnh điểm những ngày này. "Mọi người có đồ kiểu dễ cháy nổ thì nhớ cẩn thận nhé khi để trong xe nắng nóng Hà Nội trong tuần này. Khiếp quá!", anh P.Q.T. cảnh báo. Nhiệt độ khi vừa lên xe đã gần... 60 độ C. Ngoài những khó chịu của nắng nóng, thời tiết mùa này còn có một số "ích lợi" mà chúng ta không thể nào bỏ qua được, đó là sau khi mua bánh mì, lái xe 2 tiếng về đến nhà, chiếc bánh mì vẫn nóng và giòn tan, không hề bị ỉu. Thí nghiệm nhỏ của chúng tôi, cây nến đã bị chảy, thân nến mềm oặt và bị uốn chẳng khác gì... kẹo kéo chỉ sau khoảng 10 phút để ở nắp ca pô xe. Ngay sau khi những hình ảnh này được chia sẻ, nhiều người đã tỏ ra rất hoang mang về những tai nạn bất ngờ có thể xảy ra do nắng nóng, đặc biệt là khi để các đồ vật có khí ga trong xe ô tô bị hun nóng dưới nhiệt độ cao. "Hôm qua tôi cũng để bật lửa, bao thuốc trong cốp xe máy, sờ vào bật lửa nóng ran, vội vàng cầm ngay bật lửa ra. Tôi có tính hay để bật lửa với bao thuốc trong cốp, thời tiết này chắc nguy hiểm", nick name T.H cũng tỏ ra hoang mang. Bật lửa để trong xe ô tô đỗ ngoài trời bị nổ và vỡ toác - (Ảnh: Facebook P.Q.T) Bên cạnh đó, nhiều người dùng mạng cũng chia sẻ và cảnh báo rằng đây là trường hợp từng xảy ra mỗi khi nhiệt độ lên quá cao. Do đó, những người sử dụng phương tiện là xe ô tô nên hết sức cẩn thận và chú ý an toàn khi đặt các đồ vật có khí ga trong xe những ngày này. Nickname K.I. cảnh báo: "Đến bình chữa cháy con, bình ga con để trong xe còn bị nổ nữa nhé. Mọi người cẩn thận nhé. Khuyến cáo không nên để đồ vật có khí ga hoặc tương tự trong xe". "Nên hé chút kính xuống cho không khí lưu thông. Những thứ như lon cô ca, bình cứu hỏa mini, bật lửa... bị nén dưới nhiệt độ trong xe thì sẽ phát nổ đấy ạ", một facebook-er khác đồng tình.



Theo ANTĐ, Kênh 14, Tri thức trẻ