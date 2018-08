Những mẫu xe hấp dẫn nhất theo từng phân khúc năm 2018

Xe cỡ nhỏ (Subcompact): KIA Rio

Đứng đầu trong phân khúc này là mẫu xe đã từng lọt vào nhiều bảng xếp hạng trước đây - KIA Rio, mẫu xe này đã đánh bại nhiều đối thủ mạnh như Chevrolet Sonic, Chevrolet Bolt, Toyota Yaris, Nissan Versa, Honda Fit, Mitsubishi Mirage, và Toyota Prius c. Mẫu subcompact của KIA nhận được điểm cao ở tiêu chí đánh giá hiệu suất và thiết kế tổng thể, sự tiện nghi, các tính năng, cụm đồng hồ và phong cách.

Xe compact: Volkswagen Jetta

Mẫu xe này đã đạt được điểm đánh giá cao ở thiết kế và hiệu năng tổng thế cũng như sự tiện nghi. Volkswagen Jetta đã vượt qua rất nhiều đối thủ mạnh trong phân khúc: Volkswagen Golf, Honda Civic, Chevrolet Cruze, Toyota Corolla, Hyundai Elantra, Toyota Prius, Subaru WRX, Volkswagen Beetle, Nissan Leaf, Nissan Sentra, Hyundai Ioniq, Kia Forte, Ford Focus, Mazda3, Chevrolet Volt, và Subaru Impreza.

Xe cỡ trung: Honda Accord

Được coi là một mẫu xe khá toàn diện, Honda Accord đã đạt được điểm cao nhất ở tất cả các tiêu chí J.D. Power dùng để đánh giá, vượt qua nhiều mẫu xe khác để đứng đầu phân khúc: Nissan Altima, Ford Fusion, Kia Optima, Toyota Camry, Volkswagen Passat, Chevrolet Malibu, Subaru Legacy, Hyundai Sonata, và Honda Clarity.

Xe cỡ lớn: Nissan Maxima

Trong phân khúc xe cỡ lớn, Nissan Maxima cũng đạt được điểm cao nhất theo tất cả các tiêu chí của J.D. Power, giống Honda Accord. Mẫu xe này được đánh giá cao hơn ks in all five J.D. Power factors, just like the Accord. The Maxima is more appealing than the Dodge Charger, Chrysler 300, Chevrolet Impala, Ford Taurus, và Toyota Avalon.

Xe sang cỡ nhỏ: Audi A3

Đây là phân khúc không quá đông đảo các mẫu xe, Audi A3 đã dễ dàng đánh bại BMW 2 Series và Mercedes-Benz CLA. Mẫu xe này đã đat điểm cao nhất về hiệu suất và thiết kế tổng thể, các tính năng, cụm đồng hồ, và phong cách.

Xe compact hạng sang: KIA Stinger

Với điểm cao nhất tại các tiêu chí hiệu suất và thiết kế tổng thể, sự tiện nghi, các tính năng, cụm đồng hồ và phong cách, KIA Stinger đã đứng đầu phân khúc này, vượt trên tất cả các mẫu xe "sừng sỏ" như: Audi A5, Mercedes-Benz C-Class, BMW 4 Series, BMW 3 Series, Audi A4, Lexus IS, Infiniti Q50, Lexus ES, Acura TLX, Lincoln MKZ, Cadillac ATS, và Volvo S60.

Xe sang cỡ trung: Lincoln Continental

Mẫu xe này đạt được điểm cao nhất trong phân khúc ở các tiêu chí hiệu suất và thiết kế tổng thể, các tính năng, cụm đồng hồ và phong cách. Điều này đã giúp Lincoln Continental vượt trên các mẫu xe Genesis G80, BMW 5 Series, Cadillac CT6, Mercedes-Benz E-Class, Volvo S90, Lexus GS, và Audi A6.

Xe thể thao cỡ trung: Ford Mustang

Chí có 3 mẫu xe cơ bắp của Mỹ xuất hiện trong phân khúc này. Ford Mustang dù chỉ đạt điểm cao nhất ở hiệu suất và thiết kế tổng thể, nhưng điều đó cũng đủ giúp mẫu xe này vượt trên Chevrolet Camaro và Dodge Challenger.

Minivan: Chrysler Pacifica

Dù chỉ phải đánh bại một số lượng ít đối thủ trong phân khúc như: Honda Odyssey, Toyota Sienna, Kia Sedona, và Dodge Grand Caravan, nhưng Chrysler Pacifica đã xuất sắc đạt điểm cao nhất ở các tiêu chí hiệu suất và thiết kế tổng thể, các tính năng, cụm đồng hồ, và phong cách.

SUV cỡ nhỏ: MINI Countryman

Phân khúc này trở nên rất cạnh tranh trong những năm trở lại đây với các mẫu xe như: Toyota C-HR, Kia Sportage, Hyundai Tucson, Subaru Crosstrek, Kia Niro, Mitsubishi Outlander Sport, Buick Encore, Jeep Compass, Chevrolet Trax, Ford EcoSport, Mazda CX-3, và Honda HR-V. Mẫu xe của MINI đã đạt được điểm cao nhất ở cả 5 tiêu chí của J.D. Power.

SUV compact: Chevrolet Equinox

Đây cũng là một phân khúc khá "chật chội", với các mẫu xe: Volkswagen Tiguan, Honda CR-V, Buick Envision, Mazda CX-5, Ford Escape, Nissan Rogue, GMC Terrain, Mitsubishi Outlander, Jeep Cherokee, Subaru Forester, Toyota RAV4, và Jeep Wrangler. Mẫu xe của Chevrolet đã đạt được cao nhất ở các tiêu chí thiết kế, và hiệu năng tổng thể, và sự tiện nghi để đứng đầu phân khúc.

SUV cỡ trung: Chevrolet Traverse

Một trong những phân khúc cạnh tranh nhất tại Mỹ năm nay, và Chevrolet đã xuất sắc đạt điểm đánh giá cao nhất ở cả 5 tiêu chí của J.D. Power, đánh bại đến 18 mẫu xe khác: Buick Enclave, Nissan Murano, Volkswagen Atlas, Jeep Grand Cherokee, Dodge Durango, Kia Sorento, Nissan Pathfinder, GMC Acadia, Subaru Outback, Mazda CX-9, Ford Explorer, Ford Edge, Hyundai Santa Fe, Honda Pilot, Toyota 4Runner, Toyota Highlander, Ford Flex, và Dodge Journey.

SUV cỡ lớn: Ford Expedition

Ở các phân khúc SUV, dường như có lợi thế hơn, Ford Expedition đã đạt được điểm đánh giá cao nhất ở tất cả các tiêu chí của J.D. Power, vượt trên các mẫu xe: GMC Yukon, Chevrolet Suburban, Chevrolet Tahoe, Toyota Sequoia, and Nissan Armada.

SUV hạng sang cỡ nhỏ: BMW X1

Mẫu xe này đã đánh bại 3 đối thủ khác trong phân khúc: Mercedes-Benz GLA, Infiniti QX30, and Audi Q3 nhờ đạt điểm đánh giá cao nhất ở các tiêu chí hiệu suất và thiết kế tổng thể, sự tiên nghi.

SUV Compact hạng sang: BMW X3

Lại một mẫu xe khác của BMW đứng đầu một phân khúc SUV hạng sang, mẫu xe này đạt điểm cao nhất ở các tiêu chí hiệu suất và thiết kế tổng thể, sự tiện nghi, các tính năng và cụm đồng hồ. Đối thủ của BMW X3 trong phân khúc cũng rất mạnh: Porsche Macan, Mercedes-Benz GLC, Volvo XC60, Audi Q5, Range Rover Velar, Lincoln MKC, Lexus NX, Jaguar F-Pace, và Acura RDX.

SUV hạng sang cỡ trung: Porsche Cayenne

Đây là mẫu xe đã đạt được điểm cao ở gần như tất cả các tiêu chí của J.D. Power trừ tiện nghi. Porsche Cayenne đã đánh bại nhiều mẫu xe khác như: Lexus RX, BMW X5, Audi Q7, Volvo XC90, Lincoln MKX, Mercedes-Benz GLE, Cadillac XT5, Infiniti QX60, Lexus GX, và Acura MDX.

Xe bán tải cỡ trung: Honda Ridgeline

Đây là mẫu xe gây bất ngờ nhiều năm trở lại đây ở phân khúc xe được coi như sân chơi của các mẫu xe Mỹ. Mẫu xe đến từ Nhật này đã đạt được điểm cao nhất ở tất cả các tiêu chí, vượt trên các đối thủ: GMC Canyon, Chevrolet Colorado, Toyota Tacoma, và Nissan Frontier.

Xe bán tải cỡ lớn hạng nhẹ: Ford F-150

Mẫu xe này là bá chủ phân khúc này nhiều năm qua. Năm nay, Ford F-150 đạt được điểm đánh giá cao nhất ở các tiêu chí thiết kế và hiệu suất tổng thể, đánh bại các mẫu xe như: Chevrolet Silverado, GMC Sierra, Ram 1500, và Toyota Tundra.

Xe bán tải cỡ lớn hạng nặng: GMC Sierra HD

Đây cũng là một phân khúc khá ít mẫu xe, GMC Sierra HD đơn giản chỉ cần tốt hơn một chút so với các mẫu xe khác như: Ford Super Duty, Chevrolet Silverado HD, và các mẫu Ram 2500/3500.

Viết Hoàng

Theo Autoguide