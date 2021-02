Ôtô gãy bánh: Cục Đăng kiểm sẽ vào cuộc khi người dùng phản ánh

Quảng cáo

Những ngày gần đây, các hình ảnh ôtô VinFast bị gãy lệch bánh trước đã gây xôn xao dư luận trong nước và tạo ra nhiều bình luận trái chiều về vấn đề chất lượng và độ bền kỹ thuật của xe.

Chiếc VinFast Fadil bị gãy bánh ở cầu Bến Thủy và hiện trường.

Theo đó, vào chiều ngày 22/2/2021, một tài khoản đăng tải hình ảnh chiếc VinFast Fadil bị rụng bánh trên cầu Bến Thủy (Vinh, Nghệ An) đã khiến nhiều người bất ngờ, đưa ra bình luận đồng thời đặt nghi vấn về nguyên nhân. Cách đó không xa là một phần của dải phân cách bê tông bị vỡ. Theo nhân chứng tại hiện trường, vụ việc xảy ra do xe đâm vào dải phân cách chứ không phải tự rơi bánh khi đang đi trên đường.

Đến ngay tối cùng ngày, tiếp tục xuất hiện hình ảnh một chiếc VinFast khác, nhưng là dòng Lux A2.0, cũng gặp tai nạn tương tự trên đường Bạch Đằng (quận Bình Thạnh, TPHCM).

Trước đó, vào tối ngày 16/2 cũng ở TPHCM, một chiếc Lux A2.0 tông phải dải phân cách bê-tông trên đường Phan Văn Trị (quận Gò Vấp), khiến bánh trước cũng không còn ở vị trí nguyên bản.

Liên tiếp những vụ việc gãy bánh trước trên xe VinFast khiến nhiều người tiêu dùng không thể không đặt ra nghi vấn về nguyên nhân cụ thể do tài xế hay do vấn đề chất lượng kỹ thuật của ôtô mang thương hiệu Việt Nam. Trong khi đó, các cơ quan chuyên môn cũng được kêu gọi vào cuộc để điều tra lý do cụ thể.

Hai chiếc VinFast Lux A2.0 bị gãy bánh ở TPHCM

Trao đổi với Tiền Phong, đại diện Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết cơ quan này chưa nhận được phản ánh chính thức của người dân về các vụ việc nêu trên: "Chưa có bất cứ trường hợp nào phản ánh lên cơ quan Đăng kiểm".

Đồng thời, vị đại diện này cũng bổ sung về trách nhiệm của Cục Đăng kiểm là điều tra vấn đề liên quan đến kỹ thuật của xe, không liên quan đến lỗi của người lái: "Trong trường hợp khách hàng tự điều khiển không đúng, va quyệt gây hư hỏng thì chúng tôi không thể trả lời được".

Ông giải thích: "Vì nếu nguyên nhân xảy ra do lỗi kỹ thuật, chất lượng không đảm bảo gây gãy trục thì mới thuộc phạm vi để các cơ quan, bộ phận chuyên môn vào cuộc nhằm xác minh, tìm hiểu nguyên nhân và trách nhiệm".

Cuối cùng, vị đại diện cũng khẳng định cơ quan Đăng kiểm chắc chắn sẽ vào cuộc để điều tra nguyên nhân về kỹ thuật của bất kỳ chiếc xe nào nhưng phải có phản ánh chính thức từ người tiêu dùng: " Nếu khách hàng kiện VinFast và gửi yêu cầu đến Cục Đăng kiểm thì chúng tôi sẽ vào cuộc để điều tra".

