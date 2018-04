Piaggio Medley 2018 giá từ 72,5 triệu, cạnh tranh Honda SH

Phân khúc xe tay ga cao cấp tại thị trường Việt Nam vừa có sự xuất hiện của mẫu xe Piaggio Medley ABS 2018. Model này ra mắt gần 2 năm kể từ khi phiên bản cũ được giới thiệu ở Việt Nam. Đối thủ lớn nhất của Piaggio Medley ABS 2018 vẫn sẽ là dòng Honda SH 125/150i ABS.

Trao đổi với Tiền Phong, ông Michele Livi - Giám đốc trung tâm nghiên cứu phát triển sản phẩm của Piaggio khu vực châu Á Thái Bình Dương cho biết việc thay đổi ở bản mới này chủ yếu là kết hợp giữa 2 phiên bản để cải thiện tốt hơn trong từng tính năng đồng thời đưa dòng xe Medley được biết đến rộng rãi hơn ở Việt Nam.

So với phiên bản cũ, dòng xe Piaggio Medley ABS 2018 có giá bán tăng hơn so với bản cũ từ 1 đến 2 triệu đồng. Mặc dù vậy, so với phiên bản ABS của đối thủ Honda SH, giá bán của Piaggio Medley lại thấp hơn từ 2 đến 3 triệu đồng.

Theo ông Gianluca Fiume - Chủ tịch và Tổng giám đốc của Piaggio Việt Nam kiêm Phó chủ tịch tập đoàn phụ trách khu vực châu Á - Thái Bình Dương mảng xe hai bánh, mức giá của Piaggio Medley là khá cạnh tranh so với đối thủ trong phân khúc scooter cao cấp. Tuy nhiên, về giá, ông này không muốn đề cập nhiều thay vào đó ông nhắc đến tự thân chiếc xe tay ga của hãng được trang bị những công nghệ mới, thân thiện với người dùng Việt Nam.

Piaggio Medley ABS 2018 cạnh tranh với Honda SH 125/150i ABS.

Với Piaggio Medley 2018, hãng này chú trọng đến cụm động cơ iGet. Đây là thế hệ động cơ mới nhất ưu tiên về tiết kiện nhiên liệu, hiệu năng vận hành, ít ồn tập trung phát triển cho thị trường châu Á. Lần đầu tiên, model này cũng được trang bị hệ thống dừng cầm chừng.

Công suất động cơ 12 mã lực đạt ở vòng tua 8.500 vòng/phút, tốc độ đạt hơn 95 km/h, khả năng tăng tốc 0-30m dưới 5 giây, và quãng đường đi được 55 km/một lít xăng với bản 125cc.

Một số tính năng nổi bật khác như giảm xóc sau đôi, vành trước 16 inch, sau 14 inch, nắp bình xăng đặt ở sàn, dung tích bình xăng 7 lít, mặt đồng hồ LCD, hệ thống chống bó cứng phanh ABS 2 kênh tiêu chuẩn, d ung tích cốp để đồ hơn 36 lít, cho phép để cả mũ bảo hiểm cả đầu và nửa đầu cùng nhiều vật dụng khác.

Mẫu scooter Piaggio Medley 2018 cũng cải tiến hệ thống khung sườn, được cho sẽ mang lại cảm giác lái thoải mái hơn khi vận hành.

Hân Nguyễn