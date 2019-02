Thị trường ôtô Việt Nam tháng đầu tiên năm 2019 ra sao?

Báo cáo từ Hiệp hội các Nhà sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA) cho thấy mức giảm của thị trường ôtô Việt Nam trong tháng đầu năm, tuy nhiên vẫn rất khả quan so với năm trước. Cụ thể, trong tháng 1/2019, doanh số bán hàng của các thành viên đã đạt 33.484 chiếc, giảm 2% so với tháng 12/2018 và tăng 27% so với cùng kỳ năm ngoái.