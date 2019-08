Top 10 mẫu ôtô hút khách nhất tháng 7 tại Việt Nam

Quảng cáo

Theo thống kê từ Hiệp hội các Nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA), doanh số bán hàng của các thành viên trong tháng 7 đạt 26.666 chiếc, giảm 3% so với tháng 6/2019 nhưng tăng 23% so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này cho thấy sau khoảng thời gian tăng trưởng mạnh về số lượng xe bán ra, thị trường Việt Nam đã giảm nhẹ mức tiêu thụ ôtô, nhưng vẫn cao và ổn định hơn nhiều so với năm 2018.



Nếu tính theo từng loại, cũng có thể thấy được mức giảm khá lớn, xe du lịch bán được số lượng 19.394 chiếc trong tháng 7 (giảm 4% so với tháng trước); xe thương mại đạt doanh số 6.812 chiếc (tăng 2%) và xe chuyên dụng là 460 chiếc (giảm 21%).

Và tình hình thị trường cũng khiến các hãng ôtô tại Việt Nam cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Cụ thể, sản lượng xe lắp ráp trong nước đạt 15.275 chiếc, giảm 5% so với tháng trước và xe nhập khẩu nguyên chiếc đạt 11.391 chiếc, giảm 0,3% so với tháng trước. Trong khi đó, Hyundai Thành Công (hiện là TC Motor) cũng mới công bố kết quả kinh doanh của mình. Tổng doanh số bán ra tháng 7 của các xe Hyundai tại Việt Nam đạt 6.601 chiếc, tăng 0,4% so với tháng trước và tăng 11,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh số cộng dồn 7 tháng đầu năm của TC Motor đạt 42.424 chiếc.

Top 10 mẫu xe hút khách nhất tháng 7/2019.

Top 10 mẫu xe hút khách nhất tháng 7 đã có nhiều thay đổi so với tháng trước. Điển hình là việc 2 mẫu xe KIA thường xuyên góp mặt trước đây đã biến mất hoàn toàn; thay vào đó, Hyundai SantaFe và Toyota Fortuner đã xuất hiện trở lại. Đồng thời, các vị trí trong danh sách này cũng có khác biệt so với tháng trước.

Mitsubishi Xpander có mức sụt giảm doanh số cao nhất với 37,8%, xuống chỉ còn 1.034 chiếc trong tháng 7; tiếp đến là Toyota Vios với 29,4%. Ở chiều ngược lại, Toyota Fortuner đã có mức tăng trưởng 43,3% để xuất hiện trong danh sách này với doanh số 1.191 chiếc. Và tương tự như tháng trước, Ford Ranger vẫn gây ấn tượng với mức chênh lệch rất lớn giữa tháng 7 của năm 2019 và 2018.

Top 10 mẫu xe hút khách của tháng vừa qua vẫn có 3 mẫu xe nhập khẩu: Ford Ranger, Mitsubishi Xpander và Honda CR-V. Về các hãng xe, Toyota và Hyundai đều có 3 đại diện xuất hiện; Mazda, Ford, Mitsubishi và Honda, mỗi hãng có 1 đại diện góp mặt.

Kỳ Huệ