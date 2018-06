Toyota Fortuner 2018 tăng giá bán dù được miễn thuế

Sáng nay, Toyota Việt Nam đã công bố chính thức mức giá cho 3 mẫu xe nhập khẩu gồm Hilux, Hiace và Fortuner. Đây là một động thái cho thấy Toyota nhiều khả năng đã hoàn tất các thủ tục để đưa các mẫu xe nhập khẩu trong khu vực Đông Nam Á về Việt Nam. Tuy nhiên, dù được hưởng mức thuế 0% cho tất cả các mẫu xe này, nhưng giá xe vẫn không giảm nhiều, thậm chí còn cao hơn so với các mẫu xe năm ngoái.

Mẫu xe được chờ đợi là Toyota Fortuner, nhập khẩu chính hãng từ Indonesia với 4 phiên bản Fortuner 2.4G 4X2, 2.4 4x2 AT, 2.7V 4x2, và 2.8V 4x4. Mức giá lần lượt là 1,026, 1,094, 1,150, và 1,354 tỷ đồng. So với phiên bản 2.4G 4x2 thấp nhất của năm ngoái, mức giá của năm 2018 cao hơn 45 triệu đồng, phiên bản 2.7V 4x2 cũng cao hơn khoảng 1 triệu đồng. Trao đổi với Tiền Phong về việc người tiêu dùng Việt băn khoăn giá xe Toyota Fortuner không rẻ hơn trước đây dù được hưởng thuế nhập khẩu bằng 0%, Toyota Việt Nam cho rằng hãng xem xét tất cả các yếu tố và tác động đến thị trường để đưa ra mức giá phù hợp. Hãng này cũng đưa ra một số cải tiến ở Toyota Fortuner 2018 như hệ thống cân bằng điện tử, 7 túi khí, phanh đĩa sau, HAC... như là một trong những điểm đáng chú ý ở phiên bản mới để đáp ứng nhu cầu từ khách hàng. Với việc đưa Fortuner về nước và dự kiến tung ra thị trường vào tháng 8 tới, phân khúc SUV 7 chỗ tại thị trường Việt Nam sẽ sôi động hơn khá nhiều. Hiện tại, GM Việt Nam đã nhập về dòng Trailblazer trong khi Ford Việt Nam cũng rục rịch đưa Everest về nước.

Ngoài Toyota Fortuner, Toyota Việt Nam cũng công bố giá bán cho 2 mẫu xe nhập khẩu Thái Lan là là Hiace và Hilux.

Mẫu xe Toyota Hiace 16 chỗ chuyên chở hành khách sử dụng động cơ Diesel 3.0L; với giá bán niêm yết mới 999 triệu đồng, đây là mẫu xe được Toyota nhập khẩu trực tiếp từ Thái Lan. So với cùng kỳ năm ngoái, mẫu xe này có mức giảm khá nhiều 132 triệu đồng, và Hiace cũng là mẫu xe giảm giá mạnh nhất trong đợt này.

Toyota Hilux cũng là một mẫu xe nhập khẩu từ Thái Lan. Dù trước năm 2018, Hilux có doanh số không cao, nhưng Toyota vẫn quyết định không giảm giá của mẫu bán tải này. Hiện tại, Toyota đang niêm yết giá của 3 phiên bản Hilux 2.4E 4x2 AT MLM, Hilux 2.4G 4x4 MT, Hilux 2.8 G 4X4 AT MLM lần lượt là 695, 793 và 878 triệu đồng. So với năm ngoái, phiên bản Hilux 2.8 G 4x4 năm nay có mức giá còn cao hơn 2 triệu đồng.

Hân Nguyễn - Kỳ Huệ