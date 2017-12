Từ ngày 1/1/2018: 24.000 ô tô bị cấm ra đường

Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, theo Luật Giao thông đường bộ và Nghị định 95/2009/NĐ-CP của Chính phủ về quy định niên hạn sử dụng đối với ô tô chở hàng và ô tô chở người, hàng năm Cục Đăng kiểm Việt Nam đều có báo cáo danh sách các xe hết niên hạn sử dụng trong năm mới đến các cơ quan quản lý. Với năm 2018, sau khi rà soát các xe hết niên hạn sử dụng từ ngày 1/1 Cục Đăng kiểm thông báo con số, có tổng 24.439 ôtô hết niên hạn sử dụng. Trong đó, có 2.632 xe khách chở người và 21.807 xe tải chở hàng. Ông Trần Kỳ Hình, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, về niên hạn sử dụng của ô tô, Luật Giao thông đường bộ quy định, đối với ô tô chở hàng (xe tải) và ô tô chở người (xe khách), xe chở người từ 10 chỗ trở lên được quy định niên hạn sử dụng là không quá 25 năm; ô tô chở hàng niên hạn sử dụng không quá 20 năm. Riêng các dòng xe ô tô từ 9 chỗ trở xuống không phải áp dụng quy định về niên hạn sử dụng.

Sau khi rà soát con số trên, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã có văn bản yêu cầu các Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên cả nước cung cấp, thông báo số liệu cho các Phòng CSGT, Sở GTVT, Thanh tra giao thông các tỉnh/thành phố để cập nhật số liệu về niên hạn xe cơ giới; đồng thời chủ động có hướng xử lý từ 1/1/2018 nếu các phương tiện trên vẫn chạy trên đường. “Các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trong quá trình tiếp nhận xe đăng kiểm, nếu phát hiện xe quá niên hạn sử dụng phải từ chối đăng kiểm”, ông Hình nhấn mạnh.

Bị “nhốt” vĩnh viễn nếu chạy trên đường

Thiếu tướng Trần Sơn Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an cho biết, xe đã quá hoặc hết niên hạn sử dụng là các xe không còn đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật khi lưu thông trên đường. Do vậy cùng với bị từ chối đăng kiểm, nếu trong quá trình làm việc, các tổ CSGT phát hiện xe hết hạn đăng kiểm hoặc không có đăng kiểm sẽ bị xử phạt hành chính với mức từ 4 đến 6 triệu đồng. Đặc biệt, để đảm bảo cho người và hạ tầng giao thông bị thiệt hại do phương tiện kém chất lượng gây ra, tất cả xe vi phạm lỗi này đều bị Cảnh sát “nhốt” vô thời gian.

Quy định là vậy nhưng nhiều chuyên gia giao thông cho rằng, hiện nay xe khách và xe tải hết niên hạn sử dụng thay vì phải thanh lý, hóa giá vật liệu thì chủ phương tiện lại thực hiện hoán cải để hoạt động chui. Thậm chí nhiều xe, sau khi hoán cải xong sẽ được đưa về các vùng quê, miền núi để tiếp tục có đất sử dụng. “Xe ô tô cũng như các phương tiện khác đều hoạt động ở một mức độ thời gian tương đối. Nếu sau đó, không được thanh lý mà để lưu thông tiếp sẽ không đảm bảo an toàn. Với những khu đồi núi, đường sá đi lại khó khăn, xe không còn niên hạn sử dụng mà lưu thông sẽ rất nguy hiểm. Một số vụ tai nạn nghiêm trọng do xe hết niên hạn đăng ký, đăng kiểm thời gian qua cần phải được rút ra bài học. Từ số liệu Cục Đăng kiểm rà soát, các cơ quan chức năng cần phải quyết liệt hơn khi kiểm tra, xử lý, phát hiện xe hết niên hạn sử dụng”, đại diện Hiệp hội Ô tô Việt Nam lưu ý.

