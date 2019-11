VinFast tặng xe Lux SA2.0 phiên bản cao cấp cho HLV Park Hang-seo

Quảng cáo

Chiếc VinFast Lux SA2.0 dành tặng HLV Park Hang-seo là phiên bản Cao cấp (Premium), được trang bị động cơ 2.0L I-4 DOHC, công suất tối đa 228 mã lực, mô-men xoắn cực đại 350 Nm, đi kèm hộp số ZF tự động 8 cấp cùng hệ dẫn động hai cầu (AWD). Xe sở hữu một loạt trang bị tiện nghi, đẳng cấp như hệ thống đèn Full LED, la-zăng hợp kim nhôm 20 inch, ghế chỉnh điện 12 hướng, màn hình cảm ứng 10,4 inch cỡ lớn, hệ thống âm thanh 13 loa, hỗ trợ kết nối Wi-Fi, Bluetooth…

HLV Park chia sẻ câu chuyện thành công của các thương hiệu ô tô Hàn Quốc và tin tưởng VinFast cũng sẽ giúp ngành công nghiệp ô tô Việt Nam cất cánh.

HLV Park Hang-seo vui vẻ khoe bằng lái xe tại Việt Nam để chứng minh ông đủ điều kiện lái xe trên đường.

Với các trang bị và tính năng an toàn cao cấp như hệ thống 6 túi khí, chống bó cứng phanh (ABS), phân phối lực phanh điện tử (EBD), hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA), cân bằng điện tử (ESC), chống trượt (TCS), hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA), camera 360 độ quanh thân xe…, VinFast Lux SA2.0 đã nhận được chứng chỉ an toàn 5 sao của ASEAN NCAP. Đây là tiêu chuẩn an toàn cao nhất dành cho một mẫu ô tô, do hệ thống đánh giá xe mới uy tín toàn cầu chứng nhận.

Chiếc xe là món quà đặc biệt ý nghĩa, khi được trao cho “thầy Park” đúng vào dịp kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, sau khi Đội tuyển Việt Nam kết thúc năm thi đấu 2019 ở vị trí nhất bảng G Vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á, và ngay trước ngày ông Park cùng Đội tuyển U22 Việt Nam lên đường sang Philippines dự SEA Games 30.

HLV Park Hang-seo chụp hình bên mẫu xe VinFast Lux SA2.0 phiên bản cao cấp.

Thông qua món quà là mẫu xe sang trọng, đẳng cấp mang thương hiệu Việt Nam, Công ty VinFast và Tập đoàn Vingroup khẳng định sự trân trọng và tôn vinh dành cho những đóng góp của HLV Park Hang-seo - người luôn truyền ngọn lửa “mãnh liệt tinh thần Việt Nam” tới các cầu thủ và người hâm mộ trong suốt thời gian qua. VinFast hy vọng món quà tri ân này sẽ góp phần động viên tinh thần, tiếp thêm sức mạnh cho HLV Park Hang-seo trước khi cùng Đội tuyển U22 Việt Nam bước vào hành trình chinh phục tấm Huy chương vàng môn bóng đá nam tại SEA Games 30.

P.V