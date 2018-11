Xe hơi Vinfast thuộc phân khúc nào?

Trong khi đó, mẫu xe VinFast Fadil có động cơ 1.4 lít cùng hộp số CVT và khung gầm cao lại có sức mạnh động cơ tiệm cận phân khúc B.

VinFast Lux - ngang ngửa BMW Series 5 và BMW X5

Sau khi chính thức ra mắt công chúng và công bố giá bán giai đoạn đầu lần lượt là 800 triệu đồng cho Lux A2.0 và 1,136 tỷ đồng cho Lux SA2.0, VinFast đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ thị trường. Tuy nhiên, cũng có không ít băn khoăn của người tiêu dùng khi cho rằng giá chưa ưu đãi của VinFast Lux là quá cao so với hai đại diện của phân khúc D là Toyata Camry và Mazda 6.

Ngược lại với những nhận xét trên, hầu hết những người am hiểu về thị trường xe hơi lại cho rằng cách so sánh đó là “lệch hệ quy chiếu”.

Cụ thể, chuyên gia ô tô Hải Âu cho rằng, cả hai mẫu xe Lux của VinFast đều được phát triển dựa trên các thông số kỹ thuật của xe hạng sang theo tiêu chuẩn châu Âu, thuộc hệ quy chiếu của BMW Series 5 và BMW X5. Cụ thể, Lux A2.0 dùng khung gầm (platform) F10 của BMW - platform đang được sử dụng trên các dòng sản phẩm BMW Series 5 giai đoạn 2011-2017, với các mẫu xe tiêu biểu là BMW 520i, 528i. Trong khi đó, Lux SA2.0 dùng platform F15 – platform đang được sử dụng trên các dòng sản phẩm BMW X5 giai đoạn 2014-2018.

“Với những thành tố căn bản của một chiếc xe là động cơ, platform và nhiều chi tiết khác đến từ BMW, được sản xuất theo giấy phép của BMW, kết hợp với các linh kiện “hàng hiệu” khác như hộp số, hệ thống treo… có thể khẳng định VinFast Lux thuộc phân khúc cao cấp với những đặc tính vốn có của phân khúc này như sang trọng, đẳng cấp, an toàn và đặc biệt là chất lượng rất tốt”, ông Hải Âu đánh giá.

VinFast Fadil – vượt trội so với phân khúc

Mẫu xe Fadil của VinFast được phát triển từ xe Karl Rocks của Opel - một trong những thương hiệu ô tô lâu đời của Đức, theo hợp đồng nhượng quyền công nghệ từ General Motors (GM). Fadil có thiết kế cân đối, gầm xe nâng cao, mang dáng dấp của một chiếc xe việt dã thể thao đa dụng khỏe khoắn, khác biệt hẳn so với các sản phẩm thông thường ở phân khúc.

Đặc biệt, Fadil mang trong mình sức mạnh của chiếc xe hạng B với động cơ 1.4 lít cho công suất tối đa 98 mã lực cùng hộp số vô cấp CVT. Các thông số này gần như tương đương với đại diện tiêu biểu của phân khúc B là Toyota Yaris. Ngoài ra, những tuỳ chọn an toàn nâng cấp như 6 túi khí, phân phối lực phanh điện tử (EBD), hệ thống cân bằng điện tử (ESC), chức năng chống trượt (TCS), chống lật (ROM), hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA), cảm biến lùi, camera lùi… giúp Fadil có độ an toàn nhất so với các xe tương đương tại Việt Nam.

Với thiết kế khác biệt, sức mạnh động cơ ngang ngửa phân khúc B, mức giá 423 triệu đồng được giới thạo xe đánh giá là rất cạnh tranh.

Điều bất ngờ là dù có sự vượt trội về mặt chất lượng, đẳng cấp, được đánh giá là “xe đẹp, máy ngon” nhưng VinFast lại công bố mức giá “quá mềm” cho các “cỗ máy lái Đức” trong giai đoạn đầu. Sau khi áp dụng chính sách định giá “3 không”: không chi phí khấu hao – không chi phí tài chính – không lợi nhuận, cộng ưu đãi mở bán, Lux SA 2.0 chỉ còn 1,136 tỷ đồng, Lux A 2.0 là 800 triệu đồng và Fadil là 336 triệu đồng (chưa VAT).

Đây là mức giá khiến dân chơi xe, các đại lý và giới chuyên môn bất ngờ, thậm chí có chuyên gia còn cho rằng người tiêu dùng Việt được lợi vì “đi xe BMW gần 3 tỷ với giá hơn 1 tỷ” – một cơ hội hiếm có để sở hữu “xe đẳng cấp quốc tế - giá Việt Nam”. Những nghi ngại về việc VinFast là một thương hiệu mới cũng nhanh chóng biến mất bởi đứng đằng sau VinFast là Vingroup, doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam với uy tín, đẳng cấp hàng đầu trong các lĩnh vực kinh doanh đã có.

Điều này cũng lý giải cho “hiện tượng VinFast” 2 ngày qua khi hãng này đã bán ngay được một lượng xe “khủng” chỉ sau chưa đầy 20 tiếng ra mắt, dù phải gần 1 năm nữa người tiêu dùng mới được nhìn thấy bản xe thương mại!./.