TPO - TIN NÓNG ngày 17/4: Bị "tình một đêm" lừa tống tiền 1,5 tỷ đồng bằng clip sex; Tài xế cán chết thiếu tá CSGT: 'Tôi không biết anh Minh ngã'; 'Thượng đế' dí dao vào cổ tài xế taxi cướp tài sản; Bị đánh chết vì ép người khác trả tiền karaoke...

Công an TP Hà Nội vừa khởi tố, bắt tạm giam Bùi Văn Sơn (20 tuổi, quê Thanh Hóa, trú phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội) về tội Cưỡng đoạt tài sản. Đối tượng này bị cáo buộcĐược "ông anh" rủ đi hát karaoke rồi "ép" phải trả tiền,. Công an huyện Củ Chi, TP.HCM đang tạm giữ hình sự đối tượng Cường để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đang tạm giữ tài xế Trần Mạnh Thống (25 tuổi, quê Hà Tĩnh) để điều tra làm rõ hành vi cán chết thiếu tá Lê Quang Minh (41 tuổi, Phòng CSGT Công an Đồng Nai). Thống khaiCông an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đã bắt tạm giam Nguyễn Trọng Luân (20 tuổi) về tội Vi phạm quy định điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Theo cơ quan điều tra, d. Được biết nam thanh niên này chưa có bằng lái ô tô.Sau khi "điều" chiếc taxi tới đoạn đường vắng,. Nghi phạm bị bắt khi đang chuẩn bị lên xe khách trốn vào các tỉnh phía Nam. Công an huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành bắt tạm giam Tiến để điều tra làm rõ hành vi Cướp tài sản.Sau khi giật túi xách của người đi đường, Nguyễn Minh Phước (Đồng Nai) chở đồng bọn bỏ chạy gần 20km.. Công an huyện Củ Chi đang tạm giữ 2 nghi phạm trên để tiếp tục điều tra về hành vi Cướp tài sản.