TPO - TIN NÓNG ngày 19/1: Con rể thảm sát cả gia đình vợ ngày giáp Tết;Thiếu nữ bị 3 người bạn lột đồ, đánh hội đồng; Nữ giáo viên bị "phi công trẻ" giết chết trên giường; Nã súng kinh hoàng, người đàn ông trúng hơn 50 viên đạn...

Sau khikhiến bà Vũ Thị Hòa (SN 1946) tử vong tại chỗ còn ông Lê Xuân Lược (SN 1941) trọng thương. Công an huyện Ân Thi đang tạm giữ nghi can để điều tra vụ việc.Sáng 19/1, ông Tăng Trung In-Bí thư Đảng ủy xã Bằng Lang (Quang Bình, Hà Giang) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ nã súng kinh hoàng.để phục vụ điều tra.Do không có tiền trả nợ,để ép mẹ nam thanh niên này là bà Lê Thị Thu Trinh (40 tuổi, thôn Thanh Vân, xã Đại Cường, huyện Đại Lộc) bỏ tiền ra "chuộc con". Công an huyện Đại Lộc (Quảng Nam) đang tạm giữ 2 nghi phạm trên để điều tra, xử lý.Cho rằng cô bạn cũ 16 tuổi nói xấu mình,. Công an huyện Đại Lộc (Quảng Nam) cho biết một người đã ra đầu thú, hai trường hợp còn lại đang bị truy tìm.Vừa chạy ra từ ngân hàng ở quận 7 (TP HCM),. Camera hành trình của xe ghi được hình ảnh người đàn ông cao to đeo khẩu trang, kính đen tiếp cận ôtô. Khi lấy được túi xách, ông ta đi nhanh đến chiếc xe tay ga do một người ngoại quốc gốc Phi cầm lái, tẩu thoát.Do mâu thuẫn tại đám cưới với một số thanh niên ở xã Thăng Long,. Công an huyện Như Thanh (Thanh Hóa) đã bắt giữ 5 đối tượng để điều tra làm rõ vụ việc.Đang. Công an huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng khởi tố Võ Tuấn Hùng về hành vi Giết người.