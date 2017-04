TPO - TIN NÓNG ngày 15/4: Người đàn ông bị giết, cướp dã man trong nhà nghỉ; Người phụ nữ tử vong với 12 vết đâm trên cơ thể; Ghen tuông, sát hại vợ rồi tự tử; Thanh niên bị đâm gục khi mở cửa lúc nửa đêm...

Công an thị xã Long Mỹ (Hậu Giang) vừa khởi tố, bắt tạm giam Trương Văn Nhứt (62 tuổi, ngụ xã Long Phú) về hành vi Dâm ô với trẻ em. Tại cơ quan điều tra,. Ông Nhất còn kéo một nạn nhân vào phòng để giở trò đồi bại nhưng bất thành.Được gia đình bảo lãnh về sau 2 giờ làm việc với cơ quan chức năng, khoảng 30 phút sau,. Qua khám nghiệm tử thi, trên người chị T. có 12 vết đâm. Công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đang điều tra nguyên nhân vụ việc.Do ghen tuông,. Công an tỉnh Bình Phước đang dõi theo diễn biến sức khỏe của nghi can Thành để lấy lời khai làm rõ hành vi Giết người.Đồn Biên phòng cửa khẩu Hữu Nghị (huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) vừa. Đối tượng khai đã mua số tiền giả trên với giá 60 triệu tiền thật tại Trung Quốc.Công an tỉnh Đắk Nông vừa bắt Lê Mai Lâm (18 tuổi) và Lê Chiến Thắng (16 tuổi) để điều tra hành vi Giết người, Cướp tài sản.rồi bỏ trốn.Rạng sáng 15/4, anh Nguyễn Trần Anh Khoa (27 tuổi, ở TP Bảo Lộc) đang ngủ trong nhà thì nghe tiếng động như gõ cửa.. Công an TP Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) đang ráo riết điều tra, truy bắt hung thủ.Cơ quan chức năng vừa khởi tố, bắt tạm giam Trần Đức Trung (SN 1961)-nguyên Chủ tịch HĐQT Trung tâm Hỗ trợ người nghèo trong phát triển nông thôn mới để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo đó,