TPO - TIN NÓNG ngày 12/2: Tin mới vụ thảm án giết cả gia đình tại Điện Biên; Sát hại bạn tình vì "từ chối quan hệ"; Người đàn ông tử vong bất thường tại nhà riêng nghi bị sát hại; Nhiều thanh niên bị chém gục trên phố trong cuộc hỗn chiến...

đều trú

bản Ma Lù Thàng, xã Huổi Lèng, huyện Mường Chà). Công an tỉnh Điện Biên đang huy động tối đa các lực lượng để truy bắt nghi phạm Thò.

Do tranh chấp đất nương giữa hai gia đình dẫn đến mâu thuẫn nênDo nghi ngờ người hàng xóm cạnh nhà có tình cảm với vợ mình,. Công an huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình đã khởi tố, tạm giam Nguyễn Văn Vinh về hành vi Giết người.Bịđến khi tắt thở, sau đó thị phao tin người tình bị bọn nghiện hút sát hại. Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Thực về hành vi Giết người.Nghe tiếng hét thất thanh vang lên từ nhà ông Trần Đ.Ch., (SN 1954, trú thị trấn Nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình), mọi người vội vàng chạy đến thì. Công an huyện Bố Trạch đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ án.Bị phát hiện ngoại tình,để chồng là Nguyễn Văn Nam (42 tuổi) và đồng phạm Lê Bá Đức (50 tuổi) và Phạm Duy Trinh (50 tuổi, cùng ở Hà Nội) cướp xe máy, tiền. Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đã tạm giữ hình sự 3 nghi phạm trên để điều tra về hành vi Cướp tài sản.

Thuê ôtô 7 chỗ mang theo nhiều hung khí đi giải quyết mâu thuẫn nhưng Nguyễn Chí Hiệp (17 tuổi, phường Long Bình Tân) cùng 9 thanh niên khác bị nhóm đối thủ hơn 10 người phục kích sẵn cầm dao, mã tấu, tuýp sắt... rượt đuổi khiến nhiều người bị thương. Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đã bắt giữ Hiệp cùng một số đối tượng để điều tra vụ việc. (Xem chi tiết)

Công an thành phố Vinh vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Hoàng Việt (32 tuổi, trú huyện Nghi Lộc) sau hơn một tháng lẩn trốn. Trước đó,. Cơ quan chức năng TP Thủ Dầu Một xác định số trang sức mà nữ quái này trộm được là trang sức giả, dùng để trưng bày.