TPO - Báo cáo kết quả kiểm nghiệm mẫu rượu ngày 15/2 của Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia, 3 mẫu rượu do Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Lai Châu lấy tại vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại bản Tả Chải, xã Ma Ly Chải, huyện Phong Thổ có kết quả kiểm nghiệm hàm lượng methanol là 970 mg/l cồn 1000, 556.000 mg/l cồn 1000 và 475.000 mg/l cồn 1000, vượt ngưỡng cho phép nhiều lần.

Bệnh nhân sau vụ ngộ độc đang được tích cực điều trị. Ảnh: VTV24 Sở Giao thông Hà Nội vừa có văn bản thông báo đình chỉ hoạt động 12 xe khách của 5 doanh nghiệp không chấp hành điều chuyển luồng tuyến. Cụ thể, đơn vị này yêu cầu Bến xe Nước Ngầm từ chối phục vụ 12 xe nêu trên trong vòng một tháng kể từ ngày 15/2. Lực lượng thanh tra giao thông được Sở giao phối hợp với Công an thành phố giám sát, nếu phát hiện xe bị từ chối phục vụ cố tình hoạt động chui sẽ xử phạt nặng. Cầu Nhị Thiên Đường 1, quận 8, TP HCM dự kiến được phá dỡ trong 49 ngày để tiến hành xây cầu mới. Cầu mới được xây dựng cạnh cầu Nhị Thiên Đường 2 hiện hữu, có khoảng cách giữa mép ngoài lan can của hai cây cầu cách nhau 2m. Tổng mức đầu tư khoảng 163,3 tỷ đồng, hoàn thành trong 10 tháng. Kiểu dáng, kết cấu của công trình cầu mới này tương tự như cầu Nhị Thiên Đường 2. Cầu mới được xây dài 161m, rộng 12m cho phép xe siêu trường siêu trọng lưu thông qua cầu. Khoảng 15h20 hôm nay, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại số nhà 40 Bát Đàn (Hà Nội). Ngọn lửa bốc cao bao trùm lấy tầng 2 của ngôi nhà. Phát hiện sự việc, người dân sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ để dập lửa, đồng thời cấp báo tới cơ quan chức năng. Tới khoảng hơn 16h, lực lượng PCCC đã dập tắt được ngọn lửa. Theo đại diện Phòng Cảnh sát PCCC số 1, vụ hỏa hoạn khiến một người tử vong. Nạn nhân là bà Đào Thị Lan (86 tuổi). Chiều 15/2, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết, kết quả kiểm nghiệm mẫu rượu được lấy tại vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại bản Tả Chải, xã Ma Ly Chải, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Theo đó, báo cáo kết quả kiểm nghiệm mẫu rượu ngày 15/2 của Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia, 3 mẫu rượu do Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Lai Châu lấy tại vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại bản Tả Chải, xã Ma Ly Chải, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu có kết quả kiểm nghiệm hàm lượng methanol là 970 mg/l cồn 1000, 556.000 mg/l cồn 1000 và 475.000 mg/l cồn 1000, vượt ngưỡng cho phép nhiều lần. 