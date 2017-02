TPO - Ngày 12/2, các nghị sỹ thuộc Hạ viện Liên bang cùng đại diện các bang sẽ bỏ phiếu để bầu Tổng thống Đức nhiệm kỳ 2017-2022. Cựu Ngoại trưởng Frank-Walter Steinmeier được đánh giá là ứng cử viên sáng giá nhất trong cuộc đua giành quyền lực này. Trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vừa qua, ông Steinmeier được cho là có quan điểm "chống lại Donald Trump".

Cựu Ngoại trưởng Frank-Walter Steinmeier được xem là ứng viên sáng giá. (Nguồn: dpa)

Làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Bắc Ninh, chiều 12/2, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc mong muốn Bắc Ninh cần phải nỗ lực để trở thành thủ phủ sản xuất đồ điện tử khu vực châu Á. “Bắc Ninh không những là một địa phương có mức thu nhập bình quân đầu người cao nhất cả nước mà còn phải phấn đấu trở thành biểu tượng của sự chuyển mình, vươn lên của Việt Nam trong các lĩnh vực điện tử, công nghệ cao nói riêng và nền kinh tế sáng tạo nói chung của ASEAN và châu Á trong vòng 10 năm tới,” Thủ tướng đề nghị.

"Sau nhiều giờ nỗ lực tổ chức điều tra và truy bắt, ban chuyên án đã phát hiện Thò tại một bản khác trong tình trạng bất tỉnh. Sau khi đưa về trung tâm y tế cấp cứu nhưng người này đã tử vong, ban chuyên án xác định sơ bộ nghi phạm đã ăn lá ngón tự tử khi bỏ trốn", vị Phó Giám đốc công an tỉnh nói.

Cầu vượt nút giao Dầu Giây được xây dựng với mặt cắt ngang cầu là 16m, gồm 4 làn xe cơ giới. Cầu có 10 nhịp mỗi nhịp dài 34,6m. Tổng vốn đầu tư cho hạng mục cầu vượt và mở rộng 1,5km Quốc lộ 20 là 299 tỷ đồng, bằng nguồn vốn dư thuộc dự án khôi phục, cải tạo Quốc lộ 20 đoạn Dầu Giây-Bảo Lộc.

Sự việc xảy ra vào khoảng 16h15 ngày 12/2 tại khu nhà bỏ hoang cạnh đường Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội). Theo một số người dân, lửa bùng phát từ bãi cỏ sau đó nhanh chóng bùng lên dữ dội lan vào khu nhà bỏ hoang. đám cháy bùng phát trên diện tích gần 1000m2 khiến công tác chữa cháy gặp khó khăn. Khoảng 17h, đám cháy cơ bản được khống chế. Tuy nhiên, lửa thiêu rụi hầu hết vật liệu như ván gỗ, kính, mái tôn của dãy nhà bị hư hỏng hoàn toàn.

Khoảng 20h45 ngày 11/2, ông Thơ điều khiển xe khách biển số 48B-00499, trên xe chở 30 người di chuyển theo hướng Gia Lai đi Kon Tum trên QL14. Khi đến địa phận xã Tân Cảnh, huyện Đắk Tô, xe khách bị một đối tượng ném đá vỡ kính trước. Vụ việc khiến ông Thơ và 1 hành khách bị thương do mảnh kính vỡ. Ngay lập tức, ông Thơ quay xe truy đuổi đối tượng. Sau khi bỏ chạy khoảng 7km, đối tượng vứt xe máy giữa đường rồi trốn vào rẫy cao su. Trên xe máy thủ phạm để lại còn 6 cục đá to bằng nắm tay người lớn. Công an đã tạm giữ đối tượng.

Con cá đuối nước ngọt mà Khu du lịch Đầm Sen (TP Cao Lãnh) mua được nặng 110kg, dài 3,6m. Con cá được một ngư dân biên giới Hồng Ngự đánh bắt được vào đêm 10/2.

Cũng trong cuộc họp báo, Thủ tướng Shinzo Abe tuyên bố, hành động phóng tên lửa của Triều Tiên là ‘Không thể tha thứ’. Sáng nay (12/2), Triều Tiên bất ngờ phóng thử nghiệm tên lửa đạn đạo tầm trung. Tên lửa bay về phía đông đến vùng biển Nhật Bản. Hiện chưa rõ chính xác tên lửa này được phóng thuộc chủng loại nào. Đây là lần đầu tiên Triều Tiên phóng tên lửa, kể từ sau khi ông Donald Trump nhậm chức Tổng thống Mỹ.

Các cuộc tiếp xúc diễn ra theo nhiều kênh khác nhau, trong đó có các cuộc điện đàm về những vấn đề phối hợp hành động giữa hai nước trong các lĩnh vực chính trị và quân sự. Hiện hai bên đang thảo luận về địa điểm và thời gian cuộc tiếp xúc giữa ngoại trưởng hai nước.

