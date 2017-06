TPO - Ngày 28/6, Phó Tư lệnh Hải quân Nga, Phó Đô đốc Viktor Bursuk cho biết nước này dự định đóng một tàu sân bay mới.

Vào 14 giờ ngày 28/6 theo giờ địa phương (18 giờ cùng ngày theo giờ Hà Nội), Chủ tịch nước Trần Đại Quang và phu nhân, cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới Sân bay Vnucovo-2, thủ đô Moskva, bắt đầu chuyến thăm chính thức Liên bang Nga theo lời mời của Tổng thống Vladimir Putin. Lễ đón chính thức đã được tổ chức tại Sân bay Vnucovo-2.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn trung ương, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực Bắc Bộ kết hợp với hội tụ gió trên mực 5000m, từ đêm nay (28/6) đến hết ngày 30/06 ở Bắc Bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to; vùng núi, trung du phía Bắc có mưa to đến rất to và dông; trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Tổng lượng mưa từ đêm nay đến hết đêm 30/06 ở vùng núi Bắc Bộ phổ biến 100-150mm; một số nơi ở các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Cao Bằng, Hà Giang, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lạng Sơn, có mưa 200-250mm. Khu vực Hà Nội, từ đêm nay (28/6) đến hết đêm 30/6 có mưa, mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh.

Liên quan tới việc cơ quan CSĐT Công an Hà Nội quyết định khởi tố vụ án hình sự xảy ra tại Đồng Tâm (Mỹ Đức, Hà Nội), ngày 28/6 trong buổi sơ kết 6 tháng đầu năm do Bộ Công an tổ chức, Thiếu tướng Bạch Thành Định - Phó Giám đốc Công an Hà Nội cho biết: ngày 15/4 đã xảy ra vụ Bắt giữ người trái pháp luật, Cố ý hủy hoại tài sản ở xã Đồng Tâm và cơ quan điều tra cũng đã xác định rõ các hành vi này. Vì thế, ngày 13/6, Cơ quan điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự vụ án ở Đồng Tâm để điều tra về các hành vi "Bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật” và “Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản”. Còn liên quan đến việc cơ quan công an bắt giữ người đúng hay sai, Phó Giám đốc Công an Hà Nội cho hay, ngày 27/4, Bộ Công an đã có quyết định thành lập đoàn thanh tra, kiểm tra để tiến hành kiểm tra việc này, khi nào có kết quả thanh tra, kiểm tra thì sẽ công bố công khai. Vì thế, ngày 13/6, Cơ quan điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự vụ án ở Đồng Tâm để điều tra về các hành vi "Bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật” và “Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản”. Còn liên quan đến việc cơ quan công an bắt giữ người đúng hay sai, Phó Giám đốc Công an Hà Nội cho hay, ngày 27/4, Bộ Công an đã có quyết định thành lập đoàn thanh tra, kiểm tra để tiến hành kiểm tra việc này, khi nào có kết quả thanh tra, kiểm tra thì sẽ công bố công khai. (Xem chi tiết)

Chiều 28/6, liên quan đến việc cơ quan công an khởi tố, bắt tạm giam bác sĩ Hoàng Công Lương (bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình), TS Nguyễn Huy Quang, Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Y tế) cho biết: Theo kết luận ban đầu của cơ quan điều tra, bác sĩ Lương là người trực tiếp ký đề xuất sửa chữa, biết việc sửa chữa, khử trùng hệ thống nước RO. Tuy nhiên, khi còn chưa nhận được bàn giao việc sửa chữa bằng văn bản và chưa biết nguồn nước RO số 2 có đạt tiêu chuẩn hay không, bác sĩ này vẫn cho chạy thận cho các bệnh nhân. Bác sĩ Lương đã vi phạm điều 242 Luật Hình sự “vi phạm quy định khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất, pha chế, cấp phát thuốc hoặc dịch vụ y tế”. Lãnh đạo Vụ Pháp chế cho hay thẩm quyền về khởi tố và bắt tạm giam là đúng, Bộ Y tế chỉ đề nghị cơ quan chức năng xem xét yếu tố nhân thân của bác sĩ Hoàng Công Lượng, thay đổi biện pháp ngăn chặn, cho bác sĩ này tại ngoại hầu tra.

UBND TP Hà Nội vừa trình HĐND TP thông qua Đề án “Tăng cường quản lý phương tiện giao thông đường bộ nhằm giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường trên địa bàn giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn 2030”. Trước đó, UBND thành phố đã giao Công an Hà Nội điều tra, khảo sát, phỏng vấn xã hội học với các hộ gia đình trên địa bàn. Công an TP Hà Nội đã phát ra trên 15.000 phiếu khảo sát ở địa bàn 30 quận, huyện. Phiếu khảo sát được cảnh sát khu vực phát đến từng nhà và thu lại sau khi người dân điền xong. Kết quả khảo sát cho thấy, tỷ lệ ủng hộ đề án tăng cường quản lý, hạn chế hoạt động của phương tiện giao thông cá nhân của người dân Thủ đô là 84%, trong khu vực Vành đai 3 là trên 85%. Kết quả khảo sát cũng cho thấy tỷ lệ ủng hộ đề án và lộ trình cấm xe máy đạt khá cao, lần lượt là 84% và trên 90,35%.

Vừa qua, UBND quận Tân Bình đã có công văn khẩn gửi UBND TP và Sở xây dựng TPHCM về việc đề xuất chỉ đạo kiểm tra tình hình xây dựng các công trình trong khuôn viên đất thuộc sân bay Tân Sơn Nhất. Cụ thể, công văn này cho rằng, một đơn vị quân đội đã ký hợp đồng với các đơn vị kinh tế xây các công trình vui chơi, giải trí, dịch vụ... mà không có giấy phép xây dựng, tại khu đất thuộc sân bay Tân Sơn Nhất. Trong công văn, UBND quận Tân Bình đề xuất UBND TP.HCM sớm chỉ đạo Sở Xây dựng phối hợp với UBND quận Tân Bình tiến hành tổ chức tổng kiểm tra tình hình xây dựng tại các công trình nêu trên để kịp thời xử lí các vi phạm (nếu có).

(Xem chi tiết)

Theo thông tin từ Bộ VHTTDL, Cục Di sản văn hoá có văn bản số 413 gửi Sở VHTT Quảng Ninh về việc kiểm tra hoạt động khai thác đá tại Vịnh Hạ Long. Công văn do ông Nguyễn Thế Hùng, Cục trưởng Cục Di sản văn hoá nêu thông tin báo chí phản ánh về việc một số núi đá vôi bị khai thác trái phép tại phường Hà Tu, Thành phố Hạ Long và phường Quang Hanh, TP. Cẩm Phả để lấy đá làm vật liệu xây dựng, ảnh hưởng đến cảnh quan môi trường Vịnh Hạ Long. Vì vậy, Cục Di sản văn hoá đề nghị Sở Văn hoá và Thể thao Quảng Ninh chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra tình hình thực tế và có báo cáo về Bộ trước ngày 30/6/2017. (Xem chi tiết)

Công an huyện Đông Anh (Hà Nội) vừa bắt khẩn cấp Đào Văn Vinh, (SN 1976, trú thôn Đào Thục, xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh) để điều tra về hành vi Hiếp dâm. Theo tố cáo của người vợ, Vinh đã hiếp dâm con gái ruột trong suốt 3 năm trời từ khi Đ.T. D (SN 2000) mới học lớp 8. Tại cơ quan công an Vinh đã thừa nhận toàn bộ hành vi đồi bại của mình. (Xem chi tiết)