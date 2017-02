TPO - Tạm giữ hình sự tài xế tông 4 người trong một gia đình thương vong; Người đàn ông gần đứt lìa chân sau cú tông của tàu hỏa; Xe đầu kéo lao thẳng vào quán càphê đông khách.. là những tin về giao thông đáng chú ý hôm nay.



Hiện trường vụ tai nạn. Trước đó, vào khoảng 13h (ngày 1/2), Phạm Văn Lai điều khiển xe tải loại 1,5 tấn gây tai nạn nghiêm trọng trên cầu Rộ (thuộc địa phận huyện Thanh Chương, Nghệ An) làm 3 người trong một gia đình tử vong và 1 người bị thương nặng. (Xem chi tiết) Người đàn ông gần đứt lìa chân sau cú tông của tàu hỏa. Vụ tai nạn xảy ra vào trưa ngày 3/2, trên địa phận huyện Đông Anh (Hà Nội). Vụ tai nạn xảy ra vào trưa ngày 3/2, trên địa phận huyện Đông Anh (Hà Nội).

Hiện trường vụ tai nạn. Theo tin tức trên tờ CAND, thời điểm trên, tàu hỏa rời ga Yên Viên theo hướng đi Thái Nguyên. Khi tàu di chuyển đến điểm đầu Đông Anh, dù lái tàu đã kéo còi báo hiệu nhưng xe máy mang BKS 29F8-6104 do một người đàn ông điều khiển vẫn cố băng qua đường ngang nên đã xảy ra va chạm. Người đàn ông điều khiển xe máy dù đã có nhảy tránh nhưng va chạm vẫn khiến nạn nhân bị thương nặng, chân phải gần đứt lìa. Tai nạn liên hoàn trên cầu Gianh, quốc lộ 1A tắc nghẽn hàng km. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 10h ngày 3/2, trên quốc lộ 1A, đoạn qua cầu Gianh, thuộc huyện Bố Trạch, Quảng Bình.

Hiện trường vụ tai nạn. Theo tin tức trên tờ ANTĐ, vào thời điểm trên, xe tải mang BKS 36C-020.46 di chuyển theo hướng Nam-Bắc, khi tới đầu cầu Gianh thì bất ngờ bị lật nghiêng sang bên đường. Cùng lúc đó, chiếc xe tải mang BKS 35C-037.04 và xe khách mang BKS 51B-111.93 di chuyển cùng chiều không phanh kịp, đâm vào xe tải gây ra một vụ tai nạn giao thông liên hoàn. Tại hiện trường, chiếc xe tải bị lật nghiêng bên đường, hư hỏng nặng; ô tô khách và xe tải đi sau cũng bị nát bét phần đầu. Được biết, trên xe khách lúc đó chở theo khoảng 15 người nhưng tất cả may mắn đều an toàn. Riêng hai tài xế trong hai xe phía sau bị mắc kẹt trong ca bin, bị thương nặng đã được đưa đi cấp cứu. Do đây là tuyến đường huyết mạch, vụ tai nạn lại xảy ra trên cầu nên hàng trăm chuyến xe bị mắc kẹt, nối đuôi nằm chờ hàng km trên quốc lộ 1A. Xe đầu kéo lao thẳng vào quán càphê đông khách. Vụ tai nạn xảy ra vào lúc 8h ngày 3/2, tại ngã tư tuyến Quốc lộ 1A, thuộc địa bàn xã Phước Nam, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận.

Nhiều xe máy bị đè dưới container. Thời điểm đó, xe đầu kéo sơmi rơmoóc BKS 57L-9599 trong lúc tránh xe môtô băng qua ngã tư đã đâm thẳng vào quán cà phê nằm bên phải đường, cách 20 m, rồi lật ngang. Thùng container loại 40 feet văng ra ngoài đè nát 7 xe máy, một xe ba gác đậu trước quán. Gần chục người trong quán cà phê hoảng loạn tháo chạy. Xe khách chở 7 người bất ngờ cháy rụi trên đường. Theo đó, vào khoảng 6h ngày 3/2, ôtô khách biển số Gia Lai do ông Thái Văn Lời (41 tuổi, trú huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) cầm lái lưu thông trên đường Hồ Chí Minh hướng Nam Bắc. Khi ôtô đến xã Phước Xuân, huyện Phước Sơn (Quảng Nam) thì bất ngờ bốc cháy phía sau.

Chiếc xe khách bị lửa thiêu rụi. Lúc này trên ôtô có 7 người gồm 3 khách và 4 nhân viên nhà xe. Phát hiện ngọn lửa, tài xế phanh gấp và hô hoán mọi người thoát ra ngoài. Rất may vụ cháy không gây thiệt về người. (Xem chi tiết) Xe 16 chỗ chở khách đi ăn cưới đâm ôtô tải, một người chết. Vụ tai nạn xảy ra vào sáng 2/2, trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tân Kỳ (Nghệ An).

Xe 16 chỗ biến dạng sau vụ tai nạn. Thời điểm trên, xe 16 chỗ biển Hà Nội chở 8 người do ông Đỗ Văn Liên (48 tuổi) điều khiển lưu thông trên đường Hồ Chí Minh hướng Bắc - Nam. Khi đến địa phận xã Nghĩa Bình, huyện Tân Kỳ, xe 16 chỗ được xác định đâm trúng xe tải biển số Nghệ An do anh Trần Quang Thành (33 tuổi, trú huyện Tân Kỳ) cầm lái chạy theo chiều ngược lại. Hậu quả, vụ tai nạn khiến một phụ nữ trên xe 16 chỗ tử vong trên đường đi cấp cứu; những người còn lại may mắn không bị thương nặng. Theo cảnh sát, ôtô 16 chỗ chở đoàn khách trú tại Hà Nội vào Nghệ An dự đám cưới. (Xem chi tiết) [VIDEO] Honda CRV tông xe máy văng gần 50 m. Tài xế ôtô Honda CRV chạy tốc độ cao, không làm chủ được tay lái đã tông hai cô gái đi xe Air Blade ngã nhào xuống đường. Vụ tai nạn xảy ra mùng 3 Tết ở Phủ Lý (Nam Định).

Ngày 3/2, thông tin từ Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH (Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối với tài xế Phạm Văn Lai (SN 1976, trú tại TP Vinh, Nghệ An) để điều tra hành vi Vi phạm quy định về điều khiển giao thông đường bộ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.