Tử vi 12 con giáp chủ nhật 27/9: Sửu tự tin hẹn hò; Ngọ may mắn nhận phần thưởng

Quảng cáo

Mách bạn cách để say giấc nhanh chóng: Ai mất ngủ, khó ngủ hãy làm ngay!

Tử vi tuổi Tý

Ảnh hưởng của Tứ Hành Xung khiến nhiều người tuổi Tý cảm thấy khó khăn khi đối mặt với chuyện tình cảm rối ren. Tuy nhiên, bạn chỉ còn cách duy nhất là đối mặt, không thể trốn tránh nữa rồi, hãy đối diện với cảm xúc của mình, đừng kéo dài thêm những muộn phiền.



Hôm nay bạn cần nhiều thời gian hơn cho việc tĩnh tâm, nhìn lại mọi việc, nếu bạn càng nghe nhiều ý kiến của mọi người bạn càng cảm thấy khó chịu hơn mà thôi. Việc này không chỉ giúp bạn xử lý được các tình huống khôn ngoan hơn mà còn giảm stress, hỗ trợ cải thiện sức khỏe cho bản mệnh nữa đấy.

Giờ tốt: 17h-19h



Màu sắc cát tường: Tím, trắng

Quý nhân phù trợ: Dần, Mùi

Tử vi tuổi Sửu

Nhờ có Tam Hợp vun vén mà con giáp tuổi Sửu độc thân tự tin hơn trong buổi gặp gỡ, hẹn hò đối tượng mà bạn yêu thích từ lâu. Những cặp đôi cũng đang dành nhiều thời gian hơn để có những trải nghiệm lãng mạn, đáng nhớ bên nhau.

Thiên Quan nhắc nhở con giáp tuổi Sửu nên mềm mỏng vì sự bướng bỉnh không mang lại ích lợi ngày hôm nay. Hãy cố gắng nhìn nhận mọi vấn đề dưới góc độ khách quan, thay vì cố khăng khăng bảo vệ quan điểm của mình và biến bản thân thành một kẻ giáo điều. Mọi người luôn luôn tôn trọng sự rõ ràng, tích cực nơi bạn.

Giờ tốt: 11h-13h

Màu sắc cát tường: Nâu, vàng

Quý nhân phù trợ: Tý, Ngọ

Tử vi tuổi Dần

Càng trở ngại càng là lúc người tuổi Dần thể hiện khả năng của mình, do đó đừng để Thương Quan cản bước, dập tắt ước mơ của mình. Rất nhiều khả năng sẽ trở thành một nhân vật có ảnh hưởng tích cực đến đời sống của một người nào đó ngày hôm nay. Đừng quên rằng bạn là tấm gương cho họ noi theo, vì thế hãy thể hiện bản thân một cách thật xứng đáng nhé.

Ngũ hành xung khắc nhắc nhở bản mệnh nên thay đổi những thói quen xấu ảnh hưởng tới sức khỏe. Đừng chủ quan vì nó sẽ gây ra những hệ lụy mà bạn không lường trước được

Giờ tốt: 5h-7h



Màu sắc cát tường: Đen, trắng

Quý nhân phù trợ: Hợi, Mão

Tử vi tuổi Mão

Ảnh hưởng của Lục Xung nên mối quan hệ của người tuổi Mão lúc này không được tốt, nhất là nơi là những buổi tụ họp gia đình bạn thường xuyên nhận được ý kiến trái chiều. Có thể là họ không hiểu ý bạn họ cũng vội vàng phản đối.

Thực Thần mang lại niềm vui và tiếng cười cho con giáp tuổi Mão và nhờ đó năng lượng của bạn có sức lan toản rõ rệt. Có rất nhiều người bị hấp dẫn từ nụ cười và cử chỉ của bạn nữa đấy.

Ngũ hành xung khắc ảnh hưởng tiêu cực tới kế hoạch tiền bạc của bản mệnh, bạn đã cố gắng dành tiết kiệm một khoản nhưng mất kiểm soát nên có thể phải dùng tiền này ra để tiêu pha. Bạn nên xem lại cách sử dụng tiền của mình sao cho hiệu quả hơn nhé.



Giờ tốt: 11h-13h



Màu sắc cát tường: Xanh rêu, ghi

Quý nhân phù trợ: Tị, Tý

Tử vi tuổi Thìn

Con giáp tuổi Thìn nếu có gì bày tỏ thì nên nói ra trong ngày có Lục Hợp che chắn vì ý kiến của bạn dễ nhận được sự đồng cảm, nhận được hưởng ứng. Bạn chỉ cần giải thích vấn đề một cách đơn giản và rõ ràng mà thôi.

Chính Quan hỗ trợ cho mọi việc người tuổi Thìn tiến hành trong ngày hôm nay thêm phần hanh thông, thuân lợi. Có thể có ai đó tương trợ, chỉ cho bạn cách thức phù hợp để cải thiện hiệu quả công việc hiện tại.

Thổ - Kim xung khắc nhắc nhở bản mệnh nếu có lỗi gì thì cố gắng thừa nhận, thậm chí đó là sai lầm liên quan đến tiền bạc. Chỉ khi bạn nhận diện ra đâu là lỗi của mình thì mới có cơ hội sửa chữa.

Giờ tốt: 13h-15h

Màu sắc cát tường: Vàng, xám

Quý nhân phù trợ: Dần, Mão

Tử vi tuổi Tị

Con giáp tuổi Tị vượng vận đào hoa khi Tam Hợp ghé thăm, bạn rất thu hút người khác giới nên lúc này cũng phải cẩn thận với người là chồng/vợ của bạn thân của bạn nữa đấy. Muốn tránh xa rắc rối thì nên phòng ngừa ngay từ đầu những vấn đề như thế này.

Chính Tài mang tới vận may trong làm ăn, kinh doanh cho người tuổi Tị đang theo đuổi các mục tiêu tiền bạc trong những tháng này. Bạn không quá tin vào việc may rủi nên luôn nỗ lực hết sức mình và có thể nói lúc này công sức của bạn đang được đền đáp.

Giờ tốt: 17h-19h

Màu sắc cát tường: Nâu, đỏ

Quý nhân phù trợ: Dần, Ngọ

Tử vi tuổi Ngọ

Thiên Tài mang tới vận may liên quan tới tiền bạc, bạn may mắn nhận được phần thưởng hoặc nhận được khoản tiền lớn từ ai đó mà không cần nỗ lực nhiều. Con giáp tuổi Ngọ cẩn thận với cái bẫy đi kèm theo đó, do vậy trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng không được tham lam.

Hỏa - Kim xung khắc dự báo về tình hình sức khỏe của bản mệnh trong ngày hôm nay không được như ý. Bạn nên cẩn trọng với đồ ăn hơn nếu không rất dễ bị ngộ độc thức ăn, không nên la cà quán xá quá nhiều vì có thể sẽ khiến bạn ăn loại đồ ăn không đảm bảo vệ sinh.

Giờ tốt: 13h-15h

Màu sắc cát tường: Tím, vàng cam

Quý nhân phù trợ: Mùi, Thân

Tử vi tuổi Mùi

Có nhiều ngăn trở trong cuộc sống cho tới công việc của người tuổi Mùi trong ngày hôm nay do ảnh hưởng của Thiên Quan khiến bạn dễ cáu kỉnh. Lúc này đòi hỏi bạn phải tỉnh táo xử lý từng vấn đề một. Khi bạn càng hoang mang, thiếu tập trung càng dễ ra quyết định thiếu khôn ngoan đấy.

Luôn có những sự việc bất như ý diễn ra trong cuộc sống để thử thách bản lĩnh của bạn, khi bạn vượt qua nó và thở phào nhẹ nhõm thì sẽ thấy việc này chẳng đáng để bạn tức giận đâu. Do đó, hãy tự tin đối mặt bạn nhé.

Thổ - Kim tương sinh mang tới sự hỗ trợ về tiền bạc hoặc tinh thần từ người bạn hoặc một người thân cho bạn. Bạn có thể cảm thấy an yên, được thoải mái bày tỏ lòng mình khi ở bên cạnh người ấy.

Giờ tốt: 17h-19h



Màu sắc cát tường: Xanh lá, vàng

Quý nhân phù trợ: Tý, Sửu

Tử vi tuổi Thân

Hôm nay, Tam Hội giúp bản mệnh và người thân hoặc bạn đời luôn thấu hiểu lẫn nhau mà không cần đôi bên phải nói rõ thành lời, một phần lớn là nhờ trước nay hai người luôn tâm sự và trao đổi ý kiến với nhau trong mọi chuyện.

Chính Ấn là dấu hiệu tốt cho người tuổi Thân tiến hành những dự định trong công việc của mình ngày hôm nay. Bạn có thể tìm được cơ hội để thể hiện bản thân, khiến người khác khâm phục và tin tưởng. Vị thế của bạn đang ngày càng được khẳng định.

Kim khí vượng là một trong những tác nhân khiến sức khỏe của bản mệnh không được tốt, thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, đuối sức. Tuy nhiên, đừng vì thế mà không muốn ăn uống gì, phải ăn nhiều bạn mới nhanh khỏe nhé.

Giờ tốt: 13h-15h



Màu sắc cát tường: Đỏ, hồng

Quý nhân phù trợ: Sửu, Ngọ

Tử vi tuổi Dậu

Thời gian này con giáp tuổi Dậu suy nghĩ quá nhiều và đó là nguyên nhân bạn stress nên hậu quả là giảm cân hoặc tăng cân mất kiểm soát. Có thể bạn cho rằng việc nghĩ là cần thiết nhưng thực ra chúng đang khiến bạn bớt đi sự nhanh nhạy vốn có.

Thiên Ấn mang lại sức sáng tạo mãnh liệt cho người tuổi Dậu, lúc này bạn khó khăn trong việc kiểm soát những ý tưởng bay bổng trong đầu mình. Bạn cần chọn lọc để áp dụng được chúng được vào công việc hoặc cuộc sống vì điều quan trọng là mọi việc khi vào thực tế mang lại hiệu quả đến đâu.



Nếu có ý định xuất hành trong ngày hôm nay, bạn nên chọn đúng những hướng tốt để công việc thêm phần thuận lợi. Hướng tốt bao gồm hướngHỷ thần (hướng thần may mắn) - TỐT: Hướng Đông Nam, Tài thần (hướng thần tài) - TỐT: Hướng Tây, Hắc thần (hướng ông thần ác) - XẤU, nên tránh: Hướng Tây Nam



Giờ tốt: 17h-19h



Màu sắc cát tường: Bạch kim, xám

Quý nhân phù trợ: Tị, Mùi

Tử vi tuổi Tuất



Hôm nay, người tuổi Tuất có thể vướng phải nhiều chuyện phức tạp, rắc rối. Tiểu nhân có thể xuất hiện ném đá giấu tay, khiến bạn vướng phải nhiều thị phi, tuy nhiên bạn càng nóng nảy, mất bình tĩnh thì lại càng dễ rơi vào bẫy.



Chính Quan nâng đỡ, sự nghiệp của người tuổi Tuất đang có những bước phát triển tích cực. Bạn khẳng định được mình là người có tinh thần trách nhiệm cao nên thường được giao cho những nhiệm vụ quan trọng.

Giờ tốt: 13h-15h



Màu sắc cát tường: Vàng, tím

Quý nhân phù trợ: Tị, Hợi

Tử vi tuổi Hợi

Kiếp Tài nhắc nhở người tuổi Hợi hãy biết rằng với bất cứ mâu thuẫn căng thẳng nào nổ ra ngày hôm nay cần giữ im lặng khi cần. Tuy nhiên, nếu sự việc đi quá xa, bạn phải thẳng thắn nói ra, mọi người đều muốn nghe những chia sẻ và phản hồi của bạn để biết được cần phải làm gì đấy.



Ngũ hành tương sinh mang tới cơ hội để bản mệnh có thể tháo gỡ rắc rối trong tình cảm. Hôm nay là ngày cuối tuần, bạn có thể dành thời gian để dành bên người ấy, trò chuyện nhiều hơn để gia tăng sự kết nối.

Giờ tốt: 11h-13h

Màu sắc cát tường: Trắng, xanh da trời

Quý nhân phù trợ: Thân, Mùi

*Thông tin bài viết mang tính tham khảo

Châu Anh (t/h)