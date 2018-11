Ðổ xô 'săn' bất động sản 'nghìn thu'

Nhậu trên mộ của mình

Một lần chúng tôi đến TP Hạ Long chơi, ở mảnh đất này có người bạn tên Tuấn khá thông thổ nên chúng tôi “biến” anh ta thành hướng dẫn viên du lịch bất đắc dĩ. Sau khi vãn cảnh trên vịnh Hạ Long, trời đã nhá nhem nên chúng tôi bàn chuyện nhậu nhẹt.

Chưa dứt lời, chúng tôi được Tuấn mời về nhà uống rượu. Vì là chỗ bạn thân, nên mọi người đều đồng ý, thâm tâm vừa ăn cơm cũng là dịp để thăm gia cảnh của Tuấn.

Trên đường về nhà, Tuấn bất ngờ đỗ xe tại một nhà hàng rồi mua đồ đã chế biến sẵn. Mua đồ xong, Tuấn chạy một mạch về An Lạc Viên (Hoành Bồ, Quảng Ninh). Ban đầu chúng tôi chỉ nghĩ Tuấn xách đồ vào thắp hương cho ai đó.

Thế nhưng, Tuấn dẫn chúng tôi đến một ngôi mộ đã dựng bia sẵn, xung quanh được “cỏ cây chen đá, lá chen hoa”. An Lạc Viên, tọa lạc trên dãy núi cao vùng Đông Bắc, thuộc xã Vũ Oai và xã Hòa Bình, của huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh. Mặt tiền An Lạc Viên nằm trên đường Bắc Cửa Lục, có điểm đấu nối với đường cao tốc Hạ Long - Hải Phòng; cao tốc Hạ Long - Vân Đồn; trên tuyến giao thông Hà Nội - Sân bay khu Kinh tế Vân Đồn.

Điều khiến chúng tôi khá bất ngờ Tuấn giới thiệu đây là nhà mình. Trên ngôi mộ có tấm bia tạc tên Nguyễn Anh Tuấn. Rồi Tuấn bày đồ nhậu, cùng một bình rượu ba kích tím trên phần mộ mà Tuấn đã chuẩn bị sẵn cho mình.

Chúng tôi cũng khá bất ngờ khi dù là nghĩa trang An Lạc Viên, song hầu hết người dự đều không có cảm giác gì về chuyện mồ mả, mà cảm nhận đây như công viên nằm giữa phố thị. Vừa nhậu vừa trò chuyện về khu An Lạc Viên, chúng tôi mới hiểu, gần chục năm trở lại đây, dân tình đổ xô đầu tư dự án bất động sản trong tương lai.

Tưởng chừng chuyện nhậu trên mộ có một không hai ở Quảng Ninh, ai dè, khi đem chuyện này kể với một ông anh đồng nghiệp tên Hùng, ông này cũng cho biết đã dọn chỗ cho mình từ năm 2016. Anh Hùng mời chúng tôi có dịp sẽ đến“ngôi nhà” tương lai để uống rượu, ngâm thơ.

Quay lại câu chuyện ở An Lạc Viên Hoành Bồ, Tuấn kể, ở TP Hạ Long; Hoành Bồ; Cẩm Phả... xôn xao về chuyện từ cái gật đầu giao đãi và lời hứa miệng với lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, anh Đỗ Thành Trung - Chủ tịch Công ty CP tập đoàn INDEVCO đã không thể nguôi ngoai với lời hứa của mình với những linh hồn của những người đã khuất.

Theo Tuấn người dân cho rằng những lời hứa với người đã khuất mà không thực hiện thì bị dằn vặt chả làm gì nên cơm cháo và như người dân đồn đại gọi là bị “vong ám”.

Chính vì thế, lời hứa vừa dứt được ít ngày, năm 2003, anh Đỗ Thành Trung đã lập tức khảo sát, lập dự án với tên gọi An Lạc Viên tại chân dốc Đèo Bụt thuộc phường Quang Hanh, thị xã Cẩm Phả. Khởi công tháng 9/2005 đến ngày 26,27/1/2007, An Lạc Viên được khánh thành và điều vô cùng bất ngờ là ngay trong hai ngày đầu đã có 12.000 lượt người đến tham quan.

Khi An Lạc Viên hoạt động thời gian ngắn, đến tháng 9/2007, thời điểm đó, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng đã có công văn nêu rõ ý kiến của Chính phủ: “Chính phủ ủng hộ và khuyến khích Công ty Cổ phần Phát triển Công nghiệp trong việc thành lập Tổng công ty An Lạc Viên Indevco và các công ty TNHH MTV để xây dựng các công viên Đài hóa thân An Lạc Viên và nhà tưởng niệm lưu giữ tro, cốt tại các thành phố và địa phương trên cả nước”.

Chi hàng nghìn tỷ làm nhà cho người đã khuất

Trước đây, bất cứ ai đi qua khu vực đèo Bụt, là ranh giới giữa TP Hạ Long và TP Cẩm Phả cũng đều hướng cái nhìn vào khu công viên nghĩa trang An Lạc Viên.

Phía trước nhà để quàn thi hài trước khi đưa vào lò có một chiếc lư hương bằng đá khổng lồ. Chiếc lư hương này được làm bằng hai khối đá xanh, mỗi khối nặng hơn 100 tấn. Vào khu vực này không ai cảm thấy không khí chết chóc, bi thương bởi lẽ khung cảnh ở đây toát lên vẻ thanh bình và sinh động, Tuấn nói.

Từ câu chuyện của Tuấn, chúng tôi lân la tìm gặp anh Đỗ Thành Trung - Chủ tịch Công ty CP tập đoàn INDEVCO. Trò chuyện với chúng tôi, Chủ tịch Đỗ Thành Trung thừa nhận những gì Tuấn kể là chính xác.

Theo anh Trung, năm 2003, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh kêu gọi đầu tư xây dựng lò hỏa thiêu, có một số doanh nghiệp đến tìm hiểu rồi hứa, nhưng lại "lặn" mất tăm. Trong một lần họp, đồng chí chủ tịch gợi ý là INDEVCO nên tham gia vào công trình này nên anh Trung nhận lời.

Một góc An Lạc Viên An Lạc Viên là Công viên Vĩnh Hằng Lúc đầu, cũng chỉ là hứa miệng để làm đẹp lòng lãnh đạo, thế nhưng ít ngày sau đó, thấy nóng lòng như có người ngày đêm hối thúc khiến Chủ tịch Trung lập tức bắt tay vào việc.

Khi bắt đầu, anh Trung được lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh động viên và đã rất quyết tâm thực hiện. Anh Trung tham khảo nhiều nơi trên cả nước như Hà Nội, TP HCM, Đồng Nai… nhưng không có nơi nào đáp ứng được nguyện vọng và yêu cầu của mình. Chính vì thế, anh Trung ra nước ngoài tham khảo mô hình như Nhật Bản, Đài Loan…

Chủ tịch Trung cho biết, ở Đài Loan có 2 tập đoàn chuyên làm dịch vụ hỏa táng đã đầu tư hơn 1 tỷ USD sử dụng công nghệ Mỹ, đốt bằng dầu diezen ở nhiệt độ 800 độ C, toàn bộ khói đốt lần này được gom lại nén chặt và đốt lần hai ở nhiệt độ 1.200 độ C.

Công nghệ đốt này hoàn toàn không gây ô nhiễm môi trường và đặc biệt là không tạo ra cảm giác ghê sợ cho người đang sống.

Khi chọn địa điểm, anh quyết định chọn khu đất dưới chân đèo Bụt đối diện với nghĩa trang cũ. Đài hóa thân được xây dựng trong thung lũng có diện tích gần 5 ha trong đó có những hạng mục như: nhà tang lễ với diện tích 1.500m2, đủ để cử hành 3 đám tang cùng một lúc. Mỗi phòng đều được thiết kế hiện đại và có thể thay đổi cho phù hợp với tôn giáo của người quá cố. Phía bên ngoài được thiết kế như một công viên, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp và là điểm nhấn khi vào Cẩm phả.

Toàn cảnh An Lạc Viên An Lạc Viên

Sau 9 năm hoạt động, An Lạc Viên ở Đèo Bụt Cẩm Phả đã phát huy hiệu quả rõ rệt khi tiếp nhận hỏa táng cho gần 20.000 người mất ở các địa phương trong và ngoài tỉnh Quảng Ninh. Đặc biệt là làm thay đổi nhận thức của người dân về hỏa táng khi năm đầu tiên chỉ có trên 30% số người chết đến hỏa táng thì nay tỉ lệ này ở Hạ Long, Cẩm Phả đạt trên 90%.

Do nhu cầu hỏa táng và đất nghĩa trang ngày càng tăng, được sự khuyến khích của lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, năm 2013 INDEVCO lập và đầu tư dự án An Lạc Viên tại xã Vũ Oai, xã Hòa Bình, huyện Hoành Bồ với khu hỏa táng hiện đại và công viên nghĩa trang cấp vùng diện tích 630 ha. Được xác lập kỷ lục nghĩa trang lớn nhất Việt Nam và đưa vào hoạt động ngày 18/1/2016 đáp ứng đầy đủ các nhu cầu an táng cho nhân dân trong và ngoài tỉnh hàng trăm năm.

Sốt bất động sản “nghìn thu” Hiện nay, không chỉ người dân ở TP Hạ Long, Cẩm Phả, Hoàng Bồ (Quảng Ninh) mà còn có cả các gia đình ở Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Bắc Ninh... cũng đưa người quá cố đến đây để “cư trú”, bởi rất thuận lợi về giao thông khi chạy xe trên cao tốc từ Hà Nội về đến công viên nghĩa trang An Lạc Hoành Bồ chỉ mất 1h45 phút. Từ An Lạc Viên tại Quảng Ninh, anh Ðỗ Thành Trung quyết định mở rộng đầu tư nhiều tỉnh, thành khác trong cả nước... Mới đây, trước việc mồ mả trên địa bàn được chôn cất tự phát, phân tán, ảnh hưởng lớn đến môi trường, lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên luôn trăn trở xây dựng một nghĩa trang theo quy cách khép kín, ứng dụng công nghệ hỏa thiêu hiện đại, tạo khuôn viên cảnh quan đẹp. Sau thời gian nghiên cứu, tìm hiểu, lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên quyết định mời Tập đoàn INDEVCO vào đầu tư. Ngày 1/9/2016, nghĩa trang An Lạc Viên được khởi công xây dựng ở xã Ðức Thịnh, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên với quy mô 174,6ha, mức đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng. Nghĩa trang An Lạc Viên Thái Nguyên được quy hoạch thành 2 khu (A và B) với những công trình khác biệt, khu an táng giáo dân có nhà nguyện, quảng trường công giáo. Ở khu A hình thành 3 đồi mộ nằm ôm lòng hồ nhân tạo, có tượng phật A Di Ðà cao 33m, bổ trợ cho tháp cốt cao 13 tầng. Tháp Báo ân là trung tâm điểm nhấn và là công trình đăng đối với bức tượng Phật A Di Ðà, tháp được xây dựng cao 9 tầng trên tầng 9 là đàn tế trời đồng thời là nơi tĩnh tâm, nghinh phong, vọng cảnh. Sau hơn 1 năm tiến hành xây dựng, ngày 9/12/2017, An Lạc Viên Thái Nguyên giai đoạn 1 đã chính thức được hoàn thành và đưa vào sử dụng.

ĐỨC HOÀNG