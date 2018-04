Hai bộ kiểm tra 17 chung cư khó khắc phục vi phạm PCCC của Hà Nội

Lập đoàn kiểm tra ngẫu nhiên nhà cao tầng

Đây là thông tin được Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng đưa ra tại buổi làm việc với Cục Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (C66- Bộ Công an) về phối hợp tăng cường đảm bảo công tác PCCC trong các công trình cao tầng ngày 5/4.

Theo lãnh đạo Bộ Xây dựng, trước mắt sẽ tập trung cho công tác PCCC tại các công trình cao tầng, trong đó có việc nâng cao ý thức người dân sống tại các tòa nhà này.

Nhấn mạnh việc không có việc hạ chuẩn quy định về PCCC đối với 17 công trình nhà cao tầng của Hà Nội đã xây dựng xong và đưa vào sử dụng nhưng vi phạm các quy định về PCCC, không có khả năng khắc phục theo quy chuẩn hiện hành của PCCC, lãnh đạo Bộ Xây dựng nhận định đây là những trường hợp rất phức tạp. Đoàn kiểm tra liên ngành được lập của Bộ Công an và Bộ Xây dựng sẽ kiểm tra cụ thể từng công trình và bàn giải pháp khắc phục cho từng công trình.

Tại buổi làm việc, hai bên đã thống nhất sẽ thành lập đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm tra ngẫu nhiên các công trình cao tầng tại 7 tỉnh, thành phố lớn để đáng giá, kiểm tra chéo công tác PCCC… Đồng thời, hai Bộ sẽ cùng phối hợp tổ chức hội thảo về PCCC trong chung cư, công trình cao tầng.

Chung cư vi phạm PCCC ở Hà Nội khắc phục với tốc độ ‘chóng mặt’ Hà Nội hiện có 1.075 công trình cao tầng, trong số này có hàng loạt chung cư cao tầng vi phạm về PCCC, thậm chí không có khả năng khắc phục do liên quan đến kết cấu, thiết kế. Thế nhưng điều đáng nói, tốc độ khắc phục vi phạm với tốc độ ‘chóng mặt’ khi nhiều công trình nhanh chóng rời khỏi danh sách vi phạm này với nhiều dấu hỏi.

Trước đấy, liên quan đến 17 chung cư không có khắc phục vi phạm PCCC của Hà Nội trong văn bản do Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu ký gửi các Bộ như Bộ Xây dựng, Bộ Công an…, UBND TP Hà Nội cho biết, qua kiểm tra hiện nay có 17 công trình nhà chung cư cao tầng đã xây dựng xong và đưa vào sử dụng nhưng vẫn còn các tồn tại, vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy, “không có khả năng khắc phục” theo yêu cầu của Quy chuẩn, tiêu chuẩn quy định về phòng cháy chữa cháy hiện hành.

Trong đó có 8 dự án do tư nhân bỏ tiền đầu tư gồm: Chung cư mini Bồ Đề (ngõ 193 Bồ Đề); Khu nhà ở nhiều hộ gia đình số 76 Cự Lộc; Tòa nhà văn phòng cho thuê và để ở (số 88 Tô Vĩnh Diện); Tòa nhà chung cư cao tầng (số 46/230 Lạc Trung); Tòa nhà chung cư (89 Phùng Hưng - Phúc La, Hà Đông; Nhà chung cư 30 tầng BMM khu đô thị Xa La của Công ty Sản xuất thương mại BMM; Trung tâm thương mại nhà ở cao tầng số 27 Lạc Trung của Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội.

Tháp B văn phòng thuộc tòa nhà hỗn hợp HH1 ngõ 102 Trường Chinh của Công ty CP Cơ điện và Xây dựng Việt Nam.

Báo cáo của UBND TP. Hà Nội cho thấy Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên đã đầu tư xây dựng 5 tòa chung cư cao tầng vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy. Bao gồm: tòa nhà CT1 Xa La, tòa nhà CT2 Xa La, tòa nhà CT3 Xa La, nhà chung cư CT4 (A, B,C) và Trung tâm thương mại và căn hộ chung cư, thuộc khu đô thị Xa La, Phúc La, Hà Đông.

Khu chung cư CT4 với 3 khối nhà hàng nghìn căn hộ tại KĐT Xa La nằm trong danh sách 17 chung cư khó có khả năng khắc phục vi phạm PCCC. Khu chung cư này cũng từng xảy ra vụ cháy kinh hoàng thêu rụi hàng trăm xe máy của dân.



Đáng lưu ý trong danh sách các công trình cao tầng vi phạm quy định PCCC lần này, có 4 dự án do các đơn vị xây dựng phục vụ nhu cầu ở cán bộ chiến sĩ công an. Đó là dự án nhà ở để bán cho cán bộ chiến sĩ công an huyện Gia Lâm, tòa nhà C17 Bộ Công an tổ 14 Ngọc Thụy, nhà ở cho cán bộ, giáo viên Học viện Quốc tế (Bộ Công an) xã Thanh Liệt, Thanh Trì, nhà ở cho cán bộ chiến sĩ Tổng cục V (Bộ Công an), khu đô thị mới Cổ Nhuế.

Tất cả công trình phải được nghiệm thu PCCC

Theo Phó Cục trưởng C66 (Bộ Công an) Bùi Quang Việt, thời gian qua cả nước đã xảy ra nhiều vụ cháy, nổ với tính chất rất nghiêm trọng, phức tạp, trong đó có vụ cháy tòa nhà chung cư cao tầng, gây thiệt hại lớn về người và tài sản.

Hiện nay, mỗi năm C66 kiểm tra PCCC công trình cao tầng 1 lần, các lần kiểm tra còn lại trong năm do chủ đầu tư và Ban quản trị tòa nhà thực hiện.

Ông Việt cũng cho biết, Bộ Công an đã chỉ đạo lực lượng PCCC các địa phương tiến hành tổng kiểm ra, rà soát về công tác PCCC ở các tòa nhà cao tầng từ 5 tầng trở lên. Theo quy định đây là những công trình bắt buộc phải được nghiệm thu PCCC trước khi đưa vào sử dụng. Việc tổng kiểm ra, rà soát và tổng hợp báo cáo công tác PCCC các tòa nhà cao tầng của các địa phương phải hoàn thành trước ngày 15/4.

Sau ngày 15/4, sẽ thành lập đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm tra ngẫu nhiên các công trình cao tầng tại 7 tỉnh, thành phố lớn để đáng giá, kiểm tra chéo công tác PCCC…

Đề cập đến các vấn đề liên quan đến các quy định PCCC hiện nay, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng cho hay, Bộ này sẽ rà soát các quy chuẩn, tiêu chuẩn liên quan. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng sớm hoàn thành dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chuẩn 06:2010/BXD về an toàn cháy cho nhà và công trình.

Lãnh đạo Bộ Xây dựng cũng cho rằng, đối với các công trình xây dựng mới, việc thẩm định, thẩm duyệt, nghiệm thu công trình phải thực hiện theo đúng quy định. Việc cấp phép xây dựng bắt buộc phải có thẩm định thiết kế PCCC, đồng thời tất cả công trình phải được nghiệm thu PCCC trước khi đưa vào sử dụng....

“Giảm chuẩn” PCCC 17 chung cư: Cư dân bất an Mới đây, UBND thành phố Hà Nội có văn bản đề nghị giảm bớt tiêu chuẩn, thay thế một số hạng mục phòng cháy chữa cháy (PCCC) tại 17 chung cư cao tầng vi phạm PCCC. Điều này khiến người dân không khỏi lo lắng.

Tiểu Minh