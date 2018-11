Sau Nha Trang đến lượt Đà Nẵng 'siết' xây nhà cao tầng

Nha Trang đề nghị tạm dừng xây nhà cao tầng vì nhiều hệ lụy

Không chỉ TP Đà Nẵng "siết" chặt xây nhà cao tầng trên địa bàn, mới đây UBND TP Nha Trang cũng kiến nghị tỉnh Khánh Hòa tạm dừng việc thỏa thuận phương án kiến trúc đối với các công trình khách sạn cao tầng cho đến khi quy định quản lý quy hoạch kiến trúc tại thành phố này được ban hành.

Lý do là hiện nay đa phần các khách sạn, nhà cao tầng được xây dựng tại khu vực đô thị hiện hữu, tập trung đông dân cư và hạ tầng kỹ thuật ổn định. Do đó, việc hình thành các công trình cao tầng gây ảnh hưởng lớn đến an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, gây áp lực lên hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là giao thông trong khu vực, nhất là các tuyến đường hẻm...