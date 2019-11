Yêu cầu chủ dự án đất nền phải trả lại quyền lợi cho gần 300 khách hàng

Quảng cáo

Hàng trăm người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan tham gia phiên tòa

Theo đó, TAND TP Đà Nẵng không chấp nhận việc chấm dứt Hợp đồng số 14/2017/HĐĐC/BĐA-CN ngày 14/07/2017 và các phụ lục đính kèm giữa Cty Bách Đạt An và Cty Hoàng Nhất Nam. Đình chỉ phản tố của Cty Hoàng Nhất Nam yêu cầu Cty Bách Đạt An bồi thường số tiền hơn 99 tỷ đồng.

HĐXX buộc Cty Bách Đạt An tiếp tục Hợp đồng số 14/2017/HĐĐC/BĐA-CN ngày 14/07/2017 giữa Cty Bách Đạt An và Cty Hoàng Nhất Nam. Cty Bách Đạt An có trách nhiệm phối hợp với UBND thị xã Điện Bàn, Sở Xây dựng Quảng Nam, Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Nam thực hiện giao đất, lập các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho những người liên quan.

Đây là vụ án có gần 300 người liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ được mời tới dự phiên tòa. Phiên tòa cũng thu hút sự quan tâm của rất nhiều người dân là khách hàng mua đất tại các dự án chưa có sổ đỏ do Cty Bách Đạt An làm chủ đầu tư, Cty Hoàng Nhất Nam làm nhà phân phối (tại khu đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam).

Xô xát đã xảy ra khi dân vây đòi sổ đỏ ở Quảng Nam Chiều tối ngày 15/3, xô xát đã xảy ra tại vùng 3 dự án khu đô thị Bách Đạt 1, khu đô thị 7B mở rộng và Hera Complex Riverside (ở thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) do Cty Bách Đạt An làm chủ đầu tư, Cty Hoàng Nhất Nam là đơn vị phân phối. Một số người đã bị thương, công an địa phương phải vào cuộc.

Theo đơn khởi kiện của Bách Đạt An, năm 2017, công ty này được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt chức năng chủ đầu tư sử dụng quỹ đất để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu đô thị 7B mở rộng có diện tích 19,534 ha, thuộc khu đô thị mới Điện Nam Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam.

Bách Đạt An sau đó đã ký hợp đồng với Hoàng Nhất Nam nhằm mục đích khai thác dự án khu đô thị 7B mở rộng sau khi đầu tư và chia làm 5 đợt nộp tiền từ ngày triển khai đến khi hoàn thành cấp sổ dự án. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, chủ đầu tư cho rằng đã phát hiện Hoàng Nhất Nam gây ra nhiều sai phạm.

Phía Bách Đạt An đã có đơn khởi kiện yêu cầu tòa giải quyết, chấm dứt hợp đồng và các phụ lục đính kèm với Hoàng Nhất Nam. Buộc bị đơn bồi thường 10% giá trị hợp đồng do các vi phạm với tổng số tiền hơn 10,6 tỉ đồng.

Theo HĐXX, căn cứ vào điều khoản các hợp đồng vốn, Hoàng Nhất Nam không cần thiết phải được sự đồng ý của Bách Đạt An mới được rao bán các lô đất. Phía Hoàng Nhất Nam đã chuyển cho Bách Đạt An số tiền tương ứng với 93% tổng giá trị hợp đồng, do đó việc Bách Đạt An cho rằng Hoàng Nhất Nam vi phạm vốn là không có cở sở.

HĐXX cho rằng trong quá trình điều động vốn, Bách Đạt An đã không thực hiện các điều khoản đã thỏa thuận trên hợp đồng. Tuy nhiên, Công ty Hoàng Nhất Nam cũng có sai sót khi không xem xét tính pháp lý, tiến độ của dự án được giao. Phía Hoàng Nhất Nam vi phạm các điều khoản trong hợp đồng nhưng Bách Đạt An không có động thái gì, thậm chí vẫn tiếp tục nhận tiền từ Công ty Hoàng Nhất Nam chuyển...

Vụ 1.000 người dân đòi sổ đỏ: Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam lên tiếng Lãnh đạo tỉnh Quảng giao cho cơ quan thanh tra tỉnh thanh tra toàn diện các dự án của Công ty Bách Đạt An. Qua đó làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan, trách nhiệm của Công ty Bách Đạt, của Bách Đạt An, chính quyền địa phương, của Ban quản lý đô thị mới, Sở Xây dựng, Sở TM&MT như thế nào thì sẽ có trong kết luận của thanh tra. Căn cứ vào kết luận của thanh tra thì tỉnh sẽ có việc xử lý theo đúng quy định Hàng trăm người mua đất kéo đến trụ sở UBND tỉnh Quảng Nam cầu cứu Hàng trăm người mua đất tại 3 dự án của Công ty Bách Đạt An tiếp tục kéo đến trụ sở UBND tỉnh Quảng Nam cầu cứu, khiến lãnh đạo tỉnh phải dừng các cuộc họp để tiếp.

Nguyễn Thành