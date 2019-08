'Bom gợi cảm' Charlotte McKinney chụp ảnh khoả thân 'đốt mắt'

Nàng mẫu nổi tiếng không chỉ hoạt động trong lĩnh vực thời trang mà còn lấn sân sang các gameshow truyền hình, diễn xuất. Trong năm ngoái, cô đã tham gia 5 bộ phim, trong đó có 2 phim remakes là Baywatch và the Flatliners

Nàng mẫu từng chia sẻ làm mẫu là nghiệp nhưng diễn xuất cũng là mơ ước. Cô cho biết sắp tới sẽ tập trung tham gia phim ảnh nhiều hơn để cuộc sống thêm phần thú vị, được sống và trải nghiệm nhiều hơn với nhiều phần đời của nhân vật.

Ngôi sao của chương trình Dancing With The Stars cũng là hot girl mạng xã hội Instagram với 1,4 triệu lượt theo dõi. Mỗi bài chia sẻ của cô có hàng chục ngàn yêu thích (like) và hàng trăm bình (comment)