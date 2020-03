Cập nhật những sao Việt xem thời trang ở Ý, Pháp về bị cách ly vì dịch Covid-19

Ngày 6/3, Khánh Linh (The Face) trở về Việt Nam từ Tuần lễ Thời trang Paris (Pháp). Cô chia sẻ trên trang cá nhân, đã chuẩn bị tư tưởng sẵn sàng cách ly nếu có yêu cầu, tuy nhiên chưa có quy định cách ly đối với người trở về từ Pháp. Khi vừa hạ cánh xuống TP.HCM, cô có đến Bệnh viện Nhiệt đới kiểm tra và được bác sĩ yêu cầu cách ly tại nhà.

Do từng tiếp xúc trực tiếp với “bệnh nhân thứ 17” tại London, Anh, đồng thời cũng dự tuần lễ thời trang ở Ý và Pháp, Tiên Nguyễn bị cách ly trong khu tập trung tại TP.HCM ngay khi vừa trở về từ châu Âu hôm 9/3. Đáng chú ý hơn, bố cô, doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn, thuê hẳn chuyên cơ với tổng chi phí khoảng 10 tỷ đồng đưa con gái về nước để đảm bảo an toàn cho con gái và những người khác.

