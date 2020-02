'Chân dài đắt giá nhất thế giới' mặc xuyên thấu, xẻ ngực sexy trên sàn catwalk

Kendall Jenner hiện là chân dài đắt giá nhất làng mốt. Nàng mẫu sở hữu chiều cao 1m79 và thân hình đẹp như tạc tượng...

... cùng gương mặt xinh đẹp đầy khí chất của một sao hạng A hay siêu mẫu đẳng cấp quốc tế.

Không chỉ là "Chân dài đắt giá nhất năm 2018" theo thống kê của Forbes, em gái cùng mẹ khác cha của Kim Kardashian còn "thống trị" mạng xã hội Instagram với hơn 122 triệu lượt theo dõi, là người mẫu sở hữu lượng fan lớn nhất trên mạng xã hội Instagram.

Không chỉ kiếm tiền từ nghề mẫu, chân dài đình đám còn có thu nhập từ quảng cáo, sự kiện và tham gia truyền hình thực tế của chính gia đình cô - gia đình Kim Kardashian với show Keeping Up with the Kardashians.

Mỹ nhân sinh năm 1995 đang hẹn hò cầu thủ bóng bầu dục Ben Simmons, kém cô 1 tuổi và có chiều cao khủng là 2m08

Cặp đôi bị truyền thông phát giác hẹn hò vào tháng 5/2018. Sau đó cả hai xác nhận thông tin và chung sống cùng nhau tại một căn biệt thự ở Los Angeles.