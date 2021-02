Chỉ vì một câu nói mà 'Vi Tiểu Bảo' Trương Vệ Kiện quyết để đầu trọc suốt 25 năm

Show Minh Tinh Đại Trinh Thám xin lỗi vì dùng ảnh trước phẫu thuật ghép thận của Selena Gomez cùng bạn thân Francia Raisa để ghép mặt Hà Cảnh và Táp Bối Ninh

Tính đến ngày 23/02, doanh thu bộ phim điện ảnh "Takizawa Kabuki ZERO 2020 The Movie" do nhóm Snow Man đóng chính và Takizawa Hideaki đạo diễn đã vượt mốc 2 tỉ Yên