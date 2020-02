Chloe Sims phô bày gần trọn vòng 1 ngoại cỡ khiến người nhìn 'đỏ mặt'

Cô tạo dáng sexy đầy khiêu khích với chiếc váy trễ vai, xẻ ngực sâu phô gần trọn vòng 1 "bốc lửa"

Chloe Sims khiến người nhìn phải ngượng thay khi đối diện tại sự kiện

Những hình ảnh này cũng được mỹ nhân sinh năm 1982 chia sẻ trên Instagram có 1,2 triệu lượt theo dõi, nhận được hàng chục ngàn lượt thả tim và nhiều bình luận. Bên cạnh những ý kiến khen ngợi, nhiều người bày tỏ sự không đồng ý khi thần tượng ăn mặc quá phô phang thế này.

Mới đây, sao của show truyền hình thực tế "The Only Way Is Essex" (TOWIE) được trông thấy mặc cây trắng sang trọng và lịch sự đi chơi tối ở London

Mặc dù sở hữu ngoại hình cực nóng bỏng như là sản phẩm của dao kéo. Vòng 1 được nâng cấp trông tròn đầy bỏng mắt. Tuy nhiên gương mặt lại bị cứng đơ thiếu tự nhiên và môi tều trông rõ dấu hiệu phẫu thuật thẩm mỹ.

Gần đây, cô nhận được nhiều sự quan tâm khi bắt đầu chuyện tình cảm với cầu thủ bóng đá kém 3 tuổi Adil Rami, bạn trai cũ của siêu mẫu Pamela Anderson.