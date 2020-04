‘Cô dâu 16 tuổi’ gây tranh cãi khi mặc đồ như đi ngủ ra ngoài giữa mùa dịch

Tuy nhiên, một số người lên tiếng bảo vệ, cho rằng ngôi sao thực tế đi dạo gần nhà, người qua lại thưa thớt. Cô cũng đảm bảo khoảng cách an toàn là 2m.

Courtney Stodden sinh năm 1994, là nhân vật truyền thông, người mẫu, ca sĩ, nhạc sĩ người Mỹ và người phát ngôn quốc gia Tổ chức Bảo vệ Quyền lợi Động vật (People for the Ethical Treatment of Animals).