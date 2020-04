Diễm My 9x bật mí bất ngờ về cảnh quay đuối nước trong ‘Tình yêu và tham vọng’

Quảng cáo

Khi được hỏi kỷ niệm nào đáng nhớ nhất trong thời gian quay phim “Tình yêu và tham vọng”, Diễm My lập tức nhớ lại cảnh quay nhân vật Linh bị trượt chân ngã xuống nước suýt chết đuối trong tập đầu. Nữ diễn viên cũng cho biết chưa bao giờ tham gia bộ phim nào mà có nhiều địa điểm quay như “Tình yêu và tham vọng”, không những trong Nam ngoài Bắc mà còn cả nhiều địa điểm ở Châu Âu.

Linh bị trượt chân ngã xuống vực nước sâu và được Minh cứu.

Để thực hiện phân cảnh Linh chạy trong rừng và gặp Minh (Nhan Phúc Vinh) cùng bạn gái bên thác nước, êkip đã phải quay ở cả ba địa điểm: Phú Yên, Vườn quốc gia Ba Vì (Hà Nội) và hồ bơi trong TP Hà Nội. Riêng cảnh Linh bị ngã xuống vực nước đã mất ba ngày, trong đó hai ngày ở Vườn quốc gia Ba Vì và một ngày ở hồ bơi, sau đó mới lồng ghép để có được hình ảnh đuối nước đầy kịch tính như trên phim.

My kể, ban đầu đạo diễn cho cô diễn ở gần bờ nhưng xem lại hình ảnh thấy hiệu quả không cao nên Diễm My quyết định bơi ra giữa vực nước để có cảnh quay chân thật hơn. “Giờ nghĩ lại tôi vẫn sợ. Ngày quay hôm đó thực sự rất mệt bởi cứ phải diễn đi diễn lại nhiều lần cảnh chạy trong rừng bị ngã và cảnh đuối nước. Mỗi lần ngoi lên lặn xuống, tôi lại bị uống rất nhiều nước. Mặc dù biết bơi nhưng thời điểm đó miền Bắc vẫn còn lạnh nên nước lạnh cóng, quay xong là người cứ run lập cập”, Diễm My nhớ lại. Đến khi diễn cảnh Linh được cứu lên nằm ngất trên tảng đá, dù đang rất mệt và thở gấp nhưng Diễm My vẫn phải cố nín thở để hoàn thành nốt cảnh quay.

Diễm My 9X có những trải nghiệm diễn xuất đáng nhớ trong bộ phim "Tình yêu và tham vọng"

Nữ diễn viên cũng chia sẻ, các thành viên khác của đoàn làm phim cũng vất vả, mệt mỏi không kém. Đạo diễn hình ảnh của phim phải ôm máy lặn sâu 2 mét để lấy các cử động của Diễm My ở dưới nước. Cùng với đó, hai người khác của ê-kíp phải lặn xuống giữ chân Diễm My trong khi cô diễn cảnh quằn quại kêu cứu. Do áp lực nước sâu và thời tiết khắc nghiệt nên một người đã bị chảy máu cam. Sau hôm đó, đạo diễn đã phải cho ê-kíp nghỉ vài ngày để phục hồi sức khỏe. Cả đoàn hú vía vì không ai bị ốm.

“Tình yêu và tham vọng” do đạo diễn Bùi Tiến Huy thực hiện, được Việt hoá từ bộ phim “Thế lực cạnh tranh” của Trung Quốc. Bộ phim xoay quanh câu chuyện về sự nghiệp, tình yêu của các nhân vật chính là Linh (Diễm My 9X), Minh (Nhan Phúc Vinh), Phong (Mạnh Trường), Tuệ Lâm (Lã Thanh Huyền). Trong bối cảnh thị trường bất động sản cạnh tranh khốc liệt, Minh - TGĐ tập đoàn Hoàng Thổ và Phong - TGĐ địa ốc Bách Hợp đứng ở 2 đầu chiến tuyến, đã dùng mọi biện pháp, thậm chí cả thủ đoạn để vượt qua đối thủ. Phim đang được chiếu trên VTV3 vào tối thứ 2 và thứ 3 trên sóng giờ vàng.

Diệp Anh