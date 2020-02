Cô gái nhà người ta tập 18: Sau vụ cháy nhà suýt chết, bố con Uyên đoàn tụ

Quảng cáo

Uyên (Phương Oanh) tỉnh dậy nói với Khoa (Đình Tú) rằng trước khi nhà cháy thấy bóng đen ngoài cửa sổ. Khoa lại gạt đi nói Uyên nghĩ nhiều. Uyên cũng thắc mắc với bà Bình rằng không tự nhiên hai nhà cùng bị cháy, nhưng lại chưa tìm ra nguyên nhân vì sao cháy nhà.



Khoa về tìm Cân vay tiền. Cân (Việt Bắc) nói với Khoa rằng rất vô lý, bởi tự nhiên cháy nhà mà cháy hai cái. Ở tập trước Uyên súy chết cháy vì bị phóng hỏa. Gia đình bên cạnh được người trong cuộc biết nên đã dụ hai mẹ con ra ngoài, không ở trong nhà lúc bị cháy. Khoa kể Uyên nói thấy bóng đen ngoài cửa sổ. Cân hỏi lại hay là ma, Khoa nói ngay mấy trò đó do ông Tài làm. Cả hai đều đoán mục đích ông Tài cần mảnh đất đó để xây nhà máy.

Cân và Khoa cũng lăn tăn về vụ cháy hai ngôi nhà

Ông Tài sai ông Đẩu sang nói với ông Bá trưởng thôn về việc ông Tài bỏ tiền tài trợ cho hai gia đình cháy, rồi còn xây lại đường. Ông Bá phản ứng ra mặt nói tự đi mà làm, còn rỉ tai Đẩu nói lão Tài không chơi được đâu.

Uyên trình báo công an về nghi ngờ vụ cháy để công an điều tra. Mận lại khá bình tĩnh vì nhà cháy còn xây lại được, nhưng người mất là mất vĩnh viễn. Mẹ Mận lại tìm tới Quân tay sai của ông Tài để bán mảnh đất, lúc trước bà hét giá cao nhưng nay tay Quân giở trò không chịu mua nữa.

Ông Bá (Quang Tèo) đi qua cửa hàng Đào bị ngã, Đào ra đỡ bố lên rồi trách ngày xưa ông sĩ diện không bao giờ say rượu đi ra ngoài đường. Ông Bá nói làm gì còn sĩ diện gì nữa. “Thì bố cứ coi như chưa từng có hai đứa con gái mất nết này đi, vẫn còn sĩ diện được đấy”, Đào nói. “Mày nói hay nhỉ, mày tưởng coi như không có mà dễ à. Mày tưởng tao sung sướng lắm khi bỏ chúng mày phải không. Làm bố mà không dạy được con, thà làm thằng nát rượu cho xong”, ông Bá nói.

Ông Bá chưa bỏ qua cho Đào vì tội không nghe lời

Khoa gọi điện cho ông Bá báo Uyên sắp ra viện, nhưng nhà Mận cháy nên không có chỗ ở. Ông Bá tỉnh rượu và ra bến sông đầu làng đón Uyên. Hai bố con vui vẻ vừa đi vừa nói chuyện, ôn lại chuyện xưa ông Bá đưa vợ đi sinh con gái đầu lòng là Uyên. Hai bố con họ đã làm lành.

Dân làng được thông báo nguyên nhân cháy nhà do chập điện Công an sau khi điều tra thông báo nguyên nhân cháy chỉ do chập điện, không có chuyện người phóng hỏa. Ông Tài cầm phong bì tiền đứng lên định hỗ trợ cho hai gia đình nhưng không ai nhận. Ông Bá trưởng thôn nói bóng gió “của cho không bằng cách cho” nên người dân tự ái. Người trẻ như Khoa, Uyên và Cân đều thấy rõ ràng ông Tài giỏi chạy quan chức nên dễ dàng thoát.

Uyên tới chỗ Đào đưa đồ ăn cho em gái, động viên em gái trở về nhà. Đúng lúc Uyên đến chỗ Đào, hai tên côn đồ vừa tới đe dọa Đào. Cường thiếu gia hận Đào cho Uyên biết chuyện Đào nói chuyện hắn vui vẻ với cô khiến Uyên hủy hôn, nên sai đàn em đe dọa. Thấy nguy hiểm Uyên càng muốn khuyên em vái về nhà.



Uyên khuyên em gái trở về nhà xin lỗi bố Đào vẫn ương bướng không về, nhưng tối cô cũng lén về nhà, nghe thấy cuộc nói chuyện của hai bố con ông Bá và Uyên. Đào hiểu rõ hơn Uyên cũng thương yêu em gái. Còn ông Bá không bỏ rơi con, chẳng qua vì ông đau và tức vì thấy con đi sai đường mà không làm được gì.

Ông Bá thương con nhưng rất đau vì không bảo được con

Đào không dám vào nhà mà trở về cửa hàng, cô nhận được điện thoại cảnh báo của Cường thiếu giá. Dù hắn không còn ở làng nhưng thế lực gia đình vẫn nguyên vẹn, hắn không dễ dàng tha cho Đào.

Đào bị Cường đe dọa Ông Bá không nói được câu nào khi biết Đào mua bánh cho mình Đào chủ động đến chỗ Uyên gửi bánh nếp cho bố, còn cố tình nói không thích ăn vì sợ béo, còn dặn đừng nói cho bố biết là bánh của Đào đưa. Ông Bá ăn tấm tắc khen ngon, nhưng Uyên cũng nói thật bánh cho Đào mua.

Bố Cân bất ngờ phải đưa đi cấp cứu, ban đầu chỉ biết có vấn đề về gan. Sau đó, Cân nhận hồ sơ khám bệnh của bố. Bác sỹ thông báo phát hiện khối u đơn độc trong gan của bệnh nhân. Khối u xâm lấn các mao mạch máu, may chưa lan rộng tuy nhiên bố Cân bị ung thư gan. Bác sỹ nói với Cân không hiểu lí do vì sao người làng Cân nhiều người bị ung thư.

Bố Cân bị phát hiện ung thư Cân và Khoa bàn chuyện tố cáo ông Tài Cân và Khoa bàn với nhau, nhớ đến vụ xả thải của ông Tài mấy năm trước nên ảnh hưởng môi trường. Cân bàn với Khoa phải làm thế nào giúp người dân, nếu không dân làng chết dần chết mòn. Tuy nhiên việc phải lo trước mắt là vay tiền cho bố Cân mổ.

Em trai Cân định chạy tới chỗ ông Tài vay, Cân cản lại vì không muốn dính dáng, nhưng đành bất lực. Cân và Khoa vốn nhìn thấy những mưu tính không sạch sẽ của ông Tài nhắm vào người làng.

Bảo Hân