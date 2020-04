Cô gái từng nhờ bác sĩ chứng thực vòng 3 đẹp tự nhiên khoe dáng với bikini

Minh Tú mắc kẹt ở Bali không quên làm dáng, Khởi My chăm tập thể dục để không “núc ních”, Ngọc Trinh đáp trả lời thách đấu từ Diệu Nhi… là những hoạt động của sao Việt trong ngày 20 cách ly.

Game show hẹn hò 18+ Too Hot To Handle xếp hạng 2 xem nhiều trên Netflix Việt Nam, chỉ sau phim truyền hình Hàn Quốc The King: Eternal Monarch.