Diễm My 9X, Mạnh Trường, Nhan Phúc Vinh và dàn diễn viên hot trong phim mới

Quảng cáo

“Tình yêu và tham vọng” dài 56 tập lấy cảm hứng từ format “Thế lực cạnh tranh” của Trung Quốc, xoay quanh câu chuyện tranh đấu giữa Minh (Nhan Phúc Vinh), Tổng giám đốc tập đoàn Hoàng Thổ và Phong (Mạnh Trường), Tổng giám đốc địa ốc Bách hợp.



Trong bối cảnh thị trường bất động sản cạnh tranh khốc liệt, Minh và Phong, đứng ở 2 đầu chiến tuyến dùng mọi biện pháp, thậm chí cả thủ đoạn để vượt qua đối thủ. Chiến thắng bước đầu thuộc về Minh khi anh đã lôi kéo được 2 nhân sự nòng cốt của Bách Hợp là Linh (Diễm My) và Phương (Huyền Lizzie) về Hoàng Thổ. Tuy nhiên, Minh phải đối mặt với lục đục nội bộ bởi Tuệ Lâm, phó tổng giám đốc Bách Hợp lại chẳng hề ưa Linh. Đây cũng trở thành điểm yếu để Phong lợi dụng lật đổ Bách Hợp.

Mạnh Trường lột xác với vai Phong “Tình yêu và tham vọng” trước hết là một bộ phim thương trường, “phơi bày” những mâu thuẫn trong kinh doanh, những mánh lới “chính tà” trong việc tranh giành thị trường, những “bí mật” trong nghệ thuật quan hệ khách hàng khiến người xem tò mò. “Tình yêu và tham vọng” trước hết là một bộ phim thương trường, “phơi bày” những mâu thuẫn trong kinh doanh, những mánh lới “chính tà” trong việc tranh giành thị trường, những “bí mật” trong nghệ thuật quan hệ khách hàng khiến người xem tò mò.

Ngay tên phim cũng thể hiện mảng không thể thiếu của phim-tình yêu. Phim xoáy vào câu chuyện tình yêu trắc trở của Minh, người đàn ông mất đi lí tưởng sống khi người yêu qua đời, cuối cùng lại phải lòng người gián tiếp liên quan đến cái chết của người anh yêu. Đó là câu chuyện tình si của Tuệ Lâm với thanh mai trúc mã của mình - vì không được đáp lai mà lạc lối.

Nhan Phúc Vinh trở lại sau "Ngày ấy mình đã yêu"

Đạo diễn còn khai thác tình yêu đơn phương tưởng là hời hợt nhưng lại vô cùng cao thượng của Sơn với Linh, là tình yêu nhí nhố của Phương và Đông, là tình cảm chẳng đâu vào đâu cứ mải đuổi hình bắt bóng của Ánh…

"Tình yêu và tham vọng" quy tụ dàn diễn viên mạnh, thực lực. Nhan Phúc Vinh đảm nhận vai Minh mang vẻ đẹp lạnh lùng nam tính, luôn bị giằng co giữa nhiều trách nhiệm: tình yêu và tình thân, tình yêu và tình bạn, tình cảm cá nhân và sự nghiệp của gia đình. Một gương mặt phía Nam nổi bật khác là Diễm My 9x, đây là lần đầu cô ra Bắc làm phim. Với vai diễn Linh nặng ký, đòi hỏi phong cách diễn khá đa dạng, có chiều sâu, Diễm My cũng kỳ vọng sẽ ghi dấu ấn trong lòng khán giả.

Diễm My 9X lần đầu ra Bắc đóng phim Sau gần 5 năm vắng bóng, Lã Thanh Huyền trở lại màn ảnh nhỏ trong vai Tuệ Lâm, 1 cô gái bản lĩnh, sắc xảo nhưng khi cần cũng đầy thủ đoạn, mưu mô hứa hẹn sẽ khiến khán giả vừa thương vừa hận.

Mạnh Trường rũ bỏ hình ảnh kiểm sát viên điềm đạm trong Sinh tử, trở thành Phong ‘máu lạnh’, không từ một thủ đoạn nào để chiến thắng trong cả kinh doanh và tình cảm. Các diễn viên trẻ khác như Thanh Sơn, Huyền Lizze, Thuỳ Anh, Diễm Hương…cũng đều có những vai diễn với màu sắc riêng, mang lại sự tươi mới cho bản thân họ cũng như khán giả. Bộ phim cũng có sự góp mặt của những gương mặt kỳ cựu như NSND Trọng Trinh, NSND Minh Hoà, NSƯT Trần Đức, NSƯT Minh Phương…

Lã Thanh Huyền trở lại sau gần 5 năm vắng bóng Sau “Tuổi thanh xuân”, “Zippo mù tạt và em”, “Cả một đời ân oán”, Bùi Tiến Huy thực hiện “Tình yêu và tham vọng”. Anh cùng ê kíp đưa câu chuyện phim đến nhiều bối cảnh đẹp ở Hà Nội, Phú Yên, Vĩnh Phúc, Hoà Bình… Đặc biệt, phim còn có nhiều cảnh quay quan trọng tại những thành phố đẹp bậc nhất châu Âu như Praha, Carlovy Vary (thành phố điện ảnh của CH Séc)…

Nguyên Khánh