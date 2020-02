Diễn viên 'Hạ cánh nơi anh' bị ghét vì vai phản diện

Quảng cáo

Theo Hancinema, thành công của phim Hạ cánh nơi anh giúp dàn diễn viên chính, phụ được khán giả quan tâm, bàn luận, đa số là khen ngợi. Tuy nhiên, diễn viên Oh Man Seok lại rơi vào tình huống dở khóc dở cười khi bị khán giả chán ghét vì "quá ác". Gần hai tháng phim phát sóng, trên fanpage đài tvN và các diễn đàn lớn tại Hàn, Oh Man Seok liên tục bị "réo tên" chỉ trích.



Khán giả viết: "Thấy Oh Man Seok là tôi ghét cay ghét đắng, sao anh ta có thể đóng nhân vật khốn kiếp đến vậy", "Có thể hơi vô lý, nhưng tôi dị ứng với Oh Man Seok, dù biết đời thực chẳng liên quan phim", "Nếu gặp ngoài đời, tôi sẽ đánh anh ta một trận cho hả dạ", "Nhìn vẻ mặt đã thấy ác"...



Ngược lại, một bộ phận khán giả khen tài diễn xuất của Oh Man Seok trên Naver: "Anh ấy đóng vai phản diện quá đạt, ấn tượng nhất là biểu cảm trên khuôn mặt lúc nào cũng méo xệch khiến người xem ức chế", "Man Seok đúng là diễn viên thực lực. Là người xem văn minh, fan cuồng nên tách bạch phim với đời thực, đừng lên trang cá nhân mắng nhiếc anh ấy nữa, thay vào đó nên khen diễn tốt"...

Tạo hình đại tá Triều Tiên Jo Chul Kang của diễn viên Oh Man Seok. Ảnh: tvN.



Đạo diễn Lee Jung Hyo cho biết Jo Chul Kang là tuyến nhân vật quan trọng, tăng kịch tính cho phim và tạo động lực cho tình yêu của cặp diễn viên chính. Đại úy Ri Jung Hyuk nhiều lần liều mình bảo vệ người yêu Yoon Se Ri (Son Ye Jin) khi bị Jo Chul Kang hãm hại.



Trong phim, Oh Man Seok thủ vai Jo Chul Kang - đại tá "một tay che trời", gây nhiều tội ác nhưng dùng quyền lực che đậy. Hắn từng là trẻ bụi đời, sống lang thang ở chợ, nhờ mưu mẹo mà thăng tiến nhanh trong quân đội Triều Tiên. Vì thù hận, Jo Chul Kang không từ thủ đoạn loại bỏ gia đình đại úy Ri Jung Hyuk (Hyun Bin đóng), chủ mưu giết chết anh trai nam chính và gây nhiều sóng gió cho bố anh.

Đạo diễn Lee Jung Hyo cho biết Jo Chul Kang là tuyến nhân vật quan trọng, tăng kịch tính cho phim và tạo động lực cho tình yêu của cặp diễn viên chính. Đại úy Ri Jung Hyuk nhiều lần liều mình bảo vệ người yêu Yoon Se Ri (Son Ye Jin) khi bị Jo Chul Kang hãm hại.

Biên kịch Park Ji Eun cũng được khán giả khen cách xây dựng Jo Chul Kang. Nhiều khán giả châu Á bày tỏ quan điểm: "Biên kịch quá tài tình và nhiều ý tưởng. Nhân vật do Oh Man Seok đóng là ngọn nguồn cho mọi đau khổ của nhân vật chính", "Jo Chul Kang là mẫu vai phản diện sống dai nhất màn ảnh Hàn: tử hình thì thoát, chung thân thì trốn, bị bắn không chết, phẫu thuật chui mà cũng không bị nhiễm trùng"...

* Oh Man Seok đối đầu Hyun Bin trong tập 14 "Hạ cánh nơi anh"

Hai tập cuối "Hạ cánh nơi anh" sẽ lên sóng tvN lúc 19h (giờ Việt Nam) thứ bảy và chủ nhật tuần này, phát lại trên Netflix với phụ đề tiếng Việt ngay sau đó.

Oh Man Seok sinh năm 1974, xuất thân từ sân khấu kịch, nổi lên khi lấn sân truyền hình. Năm 2006, anh gây tiếng vang với vai chính Jang Taek Gi trong phim Chàng trai vườn nho - chàng nông dân cục mịch, có vẻ ngoài bất cần, lạnh lùng nhưng tốt bụng. Theo Daum, ban đầu khán giả cho rằng ngoại hình của anh không xứng đóng nam chính và nghi ngờ diễn xuất của anh. Sau khi phim đóng máy, khán giả tìm đến tận nơi làm việc của anh để xin lỗi về những bình luận ác ý trước đó.

Diễn xuất của Oh Man Seok trong "Chàng trai vườn nho". Video: KBS.

Nam diễn viên còn góp mặt trong các series Chiến binh Baek Dong Soo, Gia tộc họ Wang... Vì không có lợi thế ngoại hình, Oh Man Seok thường đóng vai phụ, khó trở thành diễn viên hạng A dù diễn xuất trội so với lớp sao cùng lứa. Anh một mình nuôi con gái khi chia tay vợ - nhà thiết kế Jo Sang Gyung - năm 2007.

