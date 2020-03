Đừng bắt em phải quên 7: Linh (Kim Oanh) thảo mai nghe lén, đẩy Ngân vào thế khó

Quảng cáo

Linh không dễ bị bắt nạt

Ngon ngọt khen ở nhà Ngân thật thích, Ngân liền mời cô thường xuyên lui tới. Ngọc xin phép mẹ ăn ở ngoài. Linh thấy thế cười nói Ngọc đói thì mua bánh ăn, không giống cô ngày xưa đói bị ngất nên bố Ngọc phải cõng vào bệnh viện.

Duy (Thanh Sơn) gọi điện hỏi thăm Ngọc xem chân ổn chưa, khuyên cô vẫn nên đi kiểm tra. Trong cuộc trò chuyện, hai người tiếp tục gây sự. Ngọc nói rằng trước khi trưởng thành hẳn Duy trải qua thời trẻ trâu cực kỳ đáng sợ.

Thấy Bách đi muộn, Duy bắt sinh viên bắt đứng ở cửa. Đúng lúc ấy Ngọc (Quỳnh Kool) đi tới, xin vào lớp. Duy nói mỉa rằng Ngọc có vẻ thong thả. Cô nhanh nhảu đáp: “Em cố gắng di chuyển nhanh nhất có thể, không may em mới bị tai nạn. Hiện tại mức độ tổn thương của chân là 40%, nên tốc độ di chuyển của em cũng bị ảnh hưởng”. Duy thấy khó xử, không biết làm gì đành cho cả hai vào lớp. Cảm ơn thầy xong Ngọc liền đề nghị từ mai cần có người và xe đưa đón để đảm bảo đi học đúng giờ.



Ngân không muốn nhắc lại chuyện xưa

“Hoàn cảnh ai cũng có thể dùng để làm lá chắn. Sau khi biết được sự thật, em đã tự hứa với lòng mình sẽ không bao giờ nhắc đến chuyện này nữa”, Ngân nói. Đúng lúc Linh đi tới định gọi Ngân nhưng thấy Ngân đang nói chuyện, Linh liền nấp đằng sau tường nghe lén. Bà Dịu chỉ muốn nói lời xin lỗi, nhưng Ngân không muốn nhắc lại chuyện xưa. Bà Dịu bần thần nhớ khi ở cửa hàng nhìn thấy Luân mua hoa hồng tới tặng vợ. Bà Dịu vẫn muốn gặp Ngân để xin lỗi Bà Dịu (NSND Như Quỳnh) tìm tới cửa hàng quần áo của Ngân để thăm dò, đúng lúc Ngân đến. Bà nói rằng Vũ em trai bà chỉ muốn gặp để nói với Ngân một điều. Bà Dịu ân hận vì năm xưa đã đối xử không tốt với Ngân. Bà giải thích gia đình bà không bất nhân thất đức, ở bên nước ngoài Vũ không quen ai, chỉ là do hoàn cảnh.Em gái bà Dịu và là mẹ Duy truy vấn dạo này bà chị gái rất bí ẩn. Bà đành kể mới gặp lại Ngân, còn trẻ đẹp và viên mãn hạnh phúc. Em gái bà nói Ngân được như vậy cũng nên mừng. Bà Dịu nói chỉ muốn giải thích để Ngân không ôm hận trong lòng.

“Chị muốn tốt cho cái Ngân ấy, tốt nhất chị đừng tìm gặp cô ấy nữa”. “Chị thương cậu Vũ bao nhiêu năm cậu ấy mong tìm gặp lại con bé cũng chỉ để nói một lời xin lỗi, để có thể giải thích được cho Ngân hiểu”, bà Dịu nói. Mẹ Duy hỏi xem Vũ có gọi về nhờ bà làm việc ấy không, rồi chép miệng đến chịu hai chị em vì vợ Vũ đối xử tốt với chồng và nhà chồng mà lại dấm dúi đi tìm Ngân. Mẹ Duy kiên quyết phản đối, nói đừng vì sự ích kỷ của một người mà làm tan nát hai gia đình.

Ngọc tình cờ gặp Duy đi mua sách ở phố sách, thấy thế liền giả vờ tập tễnh đi. Không chỉ dừng ở đó cô còn tranh thủ nói mỉa thầy cũng biết đến phố sách mua. Anh bạn thân của Duy đi cùng khen Ngọc xinh, rồi cảnh báo Duy cẩn thận không bị dính bẫy. Duy bênh Ngọc không phải là người có thể giở trò.

My bạn thân của Ngọc tìm đến nhà hàng của Duy xin việc bằng được. Duy thẳng thắn góp ý My nên tìm việc khác, vì phục vụ bàn trông đơn giản nhưng đòi hỏi nhiều kỹ năng. My vẫn nằn nì Duy cho cơ hội để kiếm tiền và kiếm cơ hội. Duy cho phép My thử việc trong một tuần. Tranh thủ hỏi thăm Ngọc, My vì thích Duy nên nói Ngọc không sao.

Biết Ngân gặp bà Dịu, Linh cố tình ép cô tới nhà hàng Sen bạc

Linh tìm tới cửa hàng quần áo của Ngân cười cười nói sáng nay đi uống cà phê gặp người giống Ngân. Cô ta còn lấy cớ cần đặt chỗ ăn cho vụ họp lớp với chồng Ngân, còn yêu cầu Ngân quay lại nhà hàng Sen bạc cùng mình chọn món. Linh còn rào đón hình như Ngân quen quản lý. Ngân có vẻ bối rối, đành chối nói không quen tuy nhiên Linh nhìn Ngân đầy dò xét. Cô ta muốn đưa Ngân trở lại để chứng kiến Ngân và bà Dịu tiếp tục nói chuyện xưa.

Linh (Kim Oanh) định đi rửa rau, Ngọc (Quỳnh Kool) lấy chân ngáng khiến Linh đánh đổ rổ rau. Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, Linh làm như không có chuyện gì, không hề tức giận. Linh hỏi thăm chân đau của Ngọc, cô bé hỏi ngay tại sao lại biết rồi nói bình thường bố mình không là người hay chuyện, nên hẳn Linh phải khéo. Linh nói có lẽ do hai người là bạn tâm giao. Linh còn cao tay hơn, cô bảo Ngọc nhặt chỗ rau đổ xuống đất rồi bỏ đi.

Bảo Hân