Dương Mịch gây ‘choáng’ với ảnh khoe vòng một gợi cảm cách đây 10 năm

Phát thanh viên người Đức Matthias Matuschik thuộc nhà đài Bayern 3 bị chỉ trích dữ dội khi có những phát ngôn mang tính chất phân biệt chủng tộc đối với nhóm nhạc đình đám BTS. Cụ thể, người này đã dùng những từ ngữ kinh miệt khi so sánh nhóm "giống như virus Covid-19" và "hi vọng sẽ sớm có một loại vắc-xin chống lại chúng". Trước sự việc, Army (cộng đồng fan của BTS) đã đồng loạt để lại hashtag yêu cầu MC này xin lỗi. Các ca sĩ như MAX, Lauv và Halsey đều đã lên tiếng về vụ việc, bảo vệ BTS

CL phát hành MV "Wish You Were Here" gửi tặng người mẹ quá cố