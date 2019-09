Hậu chia tay Jamie Foxx, Katie Holmes quyến rũ bất ngờ với váy xẻ ngực sâu

Trước đó, cô cũng ăn vận bộ vest đen đơn giản và thanh lịch ở New York

Katie Holmes và Jamie Foxx sánh đôi tại sự kiện Met Gala ở New York vào tháng 5 vừa qua. Đây cũng là lần đầu tiên họ cùng nhau xuất hiện trên thảm đỏ một sự kiện lớn kể từ khi hẹn hò 6 năm trước. Tuy nhiên, theo Eonline, hai người đã chia tay chỉ sau ít ngày tham gia Met Gala. Một nguồn tin tiết lộ, nữ diễn viên “Batman Begins” gần đây từng nói với bạn tại nhà hàng La Esquina (New York): “Những gì Jamie làm là việc của anh ấy, chúng tôi đã xa nhau trong nhiều tháng”. Nguồn tin của Us Weekly cho biết, chính Katie Holmes là người đề nghị chia tay.