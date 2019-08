Hoa hậu Priyanka Chopra sexy với áo tắm lọt ống kính giới săn ảnh

Priyanka Chopra mặc trang phục khoẻ khoắn, khác hẳn với phong cách thường ngày, sánh bước bên chồng kém 10 tuổi Nick Jonas ở New York mới đây gây chú ý.

Priyanka Chopra được chồng Nick Jonas che ô, nâng váy tình tứ trong buổi công chiếu phim The Best Years of A Life tại LHP Cannes hôm 18/5 khiến nhiều fan nữ của nam ca sĩ phải ghen tị.