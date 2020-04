Hoàng Rapper thẳng thừng nói Vân Trang thiển cận vì đánh giá một người qua vẻ bề ngoài

Quảng cáo

Tập mới nhất của chương trình Sức Sống Thanh Xuân lên sóng mới đây có sự tham gia của ca sĩ Mạnh Đồng và Lâm Khánh Chi. Tại đây, hai khách mời cùng với diễn viên Vân Trang và Hoàng Rapper bàn luận về chủ đề “Làm đẹp đúng cách để thanh xuân luôn toả sáng.

Ở câu hỏi đầu tiên: “Quan sát dung nhan của một người giúp chúng ta có thể đánh giá được họ. Đúng hay sai?” các nghệ sĩ chia làm hai phe rất rõ, Vân Trang và Mạnh Đồng chọn “đúng” còn Hoàng Rapper và Lâm Khánh Chi chọn “sai”.

Khi thấy Vân Trang đồng tình với quan điểm “đúng”, Hoàng Rapper liền nói: “Nè cái đồ thiển cận, cái đồ nhìn mặt mà bắt hình dong.”. Vân Trang liền giải thích: “Em chọn đúng vì nhìn dung nhan đó người ta biết mình có bệnh hay không. Anh đi vào bác sĩ coi người ta bắt mạch xong cũng sẽ coi da dẻ, bề ngoài của anh như thế nào.”

Tuy nhiên, cách lập luận của Vân Trang dường như không hợp lý lắm, Hoàng Rapper liền nêu quan điểm cá nhân rằng: “Dung nhan ở đây là đẹp hay xấu, câu hỏi nhắm vào việc nhìn bề ngoài có phán xét người đó tốt hay xấu được hay không. Nhưng việc nhìn bề ngoài để đánh giá người khác là không đúng.”. Lâm Khánh Chi đồng tình với cách suy nghĩ của nam nhạc sĩ, cô cho hay: “Mình phải tiếp xúc với người ta mình mới biết người ta thế nào chứ nhìn qua bề ngoài thì không thể đánh giá được.”

Mạnh Đồng nghe vậy lên tiếng: “Nhìn dung nhan mà đoán tính cách thì Đồng nghĩ là đúng, mình từng nhìn 10 người đúng hết 9 người. Mình nhìn có một điểm gì đó không tốt, đặc biệt nhìn ánh mắt là thấy ngay.”

Ở câu tiếp theo, MC Liêu Hà Trinh tiếp tục đặt câu hỏi: “Vẻ ngoài bình thường nhưng trang phục đúng mực, lời ăn tiếng nói phóng khoáng tự tin sẽ tạo nên khí chất của phong độ. Theo bạn đúng hay sai?” thì các nghệ sĩ đều đồng tình. “Ăn mặc đẹp hay bề ngoài sang chảnh không nói được hết về con người đó. Như Lâm Khánh Chi từng gặp rất nhiều người bình thường nhưng họ nói năng lịch sự, văn minh là đủ để mình quý họ rồi.” – Lâm Khánh Chi khẳng định. Hoàng Rapper thể hiện sự ăn ý với “công chúa”, anh hoàn toàn đồng ý và cho rằng có những người ăn mặc sang trọng nhưng cư xử rất thô lỗ. Mạnh Đồng bổ sung thêm một yếu tố là “thần thái”, nam ca sĩ cho rằng “thần thái” cộng thêm lối cư xử đúng mực, trang phục lịch sự sẽ khiến cho người đó thêm phần tự tin.

Ở câu hỏi thứ ba, Vân Trang lại là “tâm điểm” của sự phản đối khi cho rằng “Mỹ phẩm càng đắt tiền thì hiệu quả càng cao” là “đúng”. Hoàng Rapper, Lâm Khánh Chi và Mạnh Đồng đều không đồng tình. “Công chúa” phản ứng quyết liệt: “Khánh Chi trả lời theo kinh nghiệm của mình, một lọ dầu ủ tóc của Mỹ rất đắt tiền nhưng nhiều khi không hiệu quả bằng một lọ dầu dừa Việt Nam. Nhiều khi một loại mỹ phẩm rẻ tiền thôi nhưng nếu mình sử dụng đúng cách và phù hợp với mình thì nó vẫn có hiệu quả như thường.”. Hoàng Rapper cũng cho rằng đôi lúc mỹ phẩm đắt tiền nhưng dùng không hợp, gây kích ứng thì còn “lợi bất cập hại”.

Vân Trang lại lập luận khiến các khách mời còn lại “hoang mang”: “Hiệu quả MC nói ở đây là gì, nhanh hay chậm, an toàn hay không. Ví dụ làm trắng da phải 10 liệu trình và giá rất cao, đắt hơn nhiều so với một loại kem trộn ngoài chợ bôi lên trắng tức thì. Vậy thì mình chọn cái nào?”. Và cô khẳng định, câu hỏi MC Liêu Hà Trinh đặt ra phải có cả đúng cả sai mới hợp lý. Vân Trang luôn thể hiện sự khác biệt trong quan điểm và cách suy nghĩ khi tham gia Sức Sống Thanh Xuân nhưng đôi lúc cô “một mình một cõi” vì quá khác so với những khách mời còn lại.

