Jennifer Lopez đẹp nuột nà mê đắm, trẻ trung ngỡ ngàng ở tuổi 50

Jennifer Lopez không chỉ là nữ ca sĩ tài sắc của làng nhạc thế giới mà cô còn là nữ diễn viên quen thuộc với công chúng ra rất nhiều bộ phim nổi tiếng ở nhiều thể loại như phim truyền hình, hài, hành động... như Hustlers, Nurse on the Line: The Crash of Flight 7, Money Train... Đặc biệt, cô vào vai chính trong phim "Selena" (1997) và được đề cử giải Quả cầu vàng cho "Vai nữ diễn viên chính xuất sắc nhất thể loại phim hành động hoặc hài" năm 1998.