Kayleigh Morris diện mốt không nội y ra phố, gợi cảm 'nhức mắt'

Mỹ nhân truyền hình ở xứ sở sương mù mặc trang phục đời thường đơn giản nhưng lại vô cùng sexy, hút mọi ánh nhìn trên phố

Không chỉ gây "nhức mắt" với vòng 1 ngoại cỡ, người đẹp sinh năm 1988 còn gây chú ý với hình xăm mặt người ấn tượng bên cánh tay trái

Kayleigh Morris nổi lên khi tham gia show truyền hình Ex on the beach mùa 2, trước khi quay trở lại với chương trình này vào mùa 5 năm 2016.

Sở hữu thân hình nóng bỏng và gương mặt với thần thái gợi cảm, Kayleigh Morris nhanh chóng "lọt mắt xanh" của công chúng khi xuất hiện trên truyền hình. Sau đó, cô còn góp mặt trong chương trình The Big Brother và cũng rất được mến mộ