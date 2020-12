Mặc đầm xuyên thấu phản cảm, nữ ca sĩ khiến chương trình phải cắt sóng trực tiếp

Quảng cáo

Cụ thể, đêm 10/12, Tuyên Nghi tham gia sự kiện thường niên của tạp chí dành cho đàn ông - Esquire tên MAHB (Man At His Best Award) cùng với nhiều ngôi sao đình đám xứ Trung.

Tại đây, nữ ca sĩ sinh năm 1995 diện một bộ đầm xuyên thấu màu xanh ngọc khiến cánh săn ảnh và những người đang livestream sự kiện được phen nháo nhào và đổ dồn mọi ống kính về cô. Lập tức, hàng loạt bình luận của khán giả trong video livestream thể hiện sự khó chịu và chỉ trích chương trình vì để cho khách mời ăn mặc lố lăng, phản cảm.

Bộ váy xuyên thấu của Ngô Tuyên Nghi.

Sau đó, phân đoạn xuất hiện và trả lời phỏng vấn của Ngô Tuyên Nghi trong phần livestream bị ban tổ chức đột ngột cắt ngang khiến cho các nghệ sĩ xuất hiện kế tiếp như Tống Tổ Nhi, Hoàng Minh Hạo cũng không được xuất hiện trên sóng trực tiếp. Được biết, vì bộ trang phục phản cảm của nữ ca sĩ sinh năm 1995 mà Esquire bị Tổng cục Quảng bá Phát thanh Truyền hình Quốc gia Trung Quốc xử phạt theo quy định phát trực tiếp mới nên họ đã đưa ra quyết định cắt sóng của nữ thần tượng này.

Không dừng lại đó, nhiều khán giả còn vào tài khoản mạng xã hội có hơn 24 triệu người theo dõi của Ngô Tuyên Nghi trên Weibo để thể hiện sự bức xúc dưới bộ ảnh đầm xuyên thấu của cô. “Khoe mình có thân hình đẹp thì có nhiều cách để khoe nhưng không phải mặc bộ đồ có cũng như không xuất hiện trước công chúng như vậy, đó là sự thiếu văn hóa”, “Tôi phải tắt máy đi khi thấy cô ấy xuất hiện trong livestream, thực sự dám ăn mặc như vậy ư”, “Quá phản cảm và khoe da thịt”,…nhiều khán giả bình luận.

Ngô Tuyên Nghi sinh năm 1995, là thành viên của một nhóm nhạc Hàn – Trung tên Cosmic Girls; đầu năm 2020 cô trở về Trung Quốc tham gia chương trình Sáng tạo 101 và đứng vị trí thứ 2, chính thức trở thành thành viên nhóm nhạc dự án Hỏa Tiễn Thiếu Nữ 101 với thời gian hoạt động 2 năm. Ngoài vai trò ca sĩ, người đẹp 25 tuổi còn đóng chính trong phim “Đấu la đại lục” với Tiêu Chiến và “Cũng chỉ là hạt bụi”.

Lộc Liên

Theo Sina, Weibo