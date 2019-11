Mỹ nhân Cuba thả dáng siêu nóng bỏng bên bạn trai hơn 25 tuổi trên biển

Người đẹp 27 tuổi mặc bikini sắc màu, khoe vóc dáng cân đối và săn chắc

Cô và bạn trai hơn 25 tuổi liên tục lọt ống kính với những hành động tình tứ ôm hôn giữa trên biển

David Guetta là DJ nổi tiếng và từng nhiều lần được bình chọn là DJ số một thế giới

Anh từng giành nhiều giải thưởng uy tín như Grammy, American Music Awards, Billboard, MTV Châu Âu...

Trước khi đến với mỹ nhân gốc Cuba, David Guetta có cuộc hôn nhân 22 năm kết hôn với vợ cũ Cathy Guetta và có hai con cùng nhau. Cặp đôi hoàn tất việc ly hôn với vào năm 2014.

Nam 2017, David Guetta trao nhẫn đính hôn cho Jessica Ledon để thể hiện tình cảm dành cho bồ trẻ. Mặc dù trước đó, anh cho biết không còn tin vào hôn nhân

Trong thời gian hẹn hò, cặp đôi thường xuyên được trông thấy đi nghỉ cùng nhau

Jessica Ledon là nữ diễn viên gốc Cuba sinh ra ở Miami, Hoa Kỳ. Cô từng xuất hiện trong nhiều bộ phim hot như The Vampyre, A Month in the Country và Rabbit Hole.

Mặc dù chênh lệch tuổi tác khá lớn nhưng ngoại hình cặp đôi không hề có sự khác biệt