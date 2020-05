Nàng vũ công 20 tuổi tung ảnh lộ chân ngực căng đầy 'bỏng mắt'

... mà Kalani Hilliker còn sở hữu body cực gợi cảm, đặc biệt là vòng 1 ngoại cỡ "đốt mắt" người nhìn, do vậy không khó hiểu khi cô có tới 6,1 triệu người theo dõi trên Instagram

Kalani Hilliker cũng tham gia rất nhiều chương trình khác như Dance Moms với mẹ, tham gia nhóm nhảy AKsquared và là người chiến thắng Disney Make Your Mark. Kalani Hilliker cũng là người chiến thắng trong cuộc thi Shake It Up Edition trên kênh truyền hình của Disney.

Cô hiện là ngôi sao đa tài rất được giới trẻ ở xứ sở cờ hoa mến mộ.