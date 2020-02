Người mẫu hoá khỉ trên sàn diễn thời trang gây 'sốc'

Quảng cáo

New York Post đưa tin, Amy Lefevre, người mẫu Mỹ gốc Phi 25 tuổi, là một trong những người tham gia trình diễn thời trang trong sự kiện do Viện Công nghệ Thời trang (FIT) tổ chức, ở Pier59 Studios (Manhattan, New York, Mỹ) vào hôm 7/2.

Tại đây, Lefevre và những người mẫu khác được yêu cầu đeo thêm phụ kiện trên mặt, bao gồm đôi tai và môi giả cỡ bự, để biến thành tạo hình giống như khỉ.

“Chân dài” 9x không thoải mái điều này. Ban đầu Lefevre dự tính cố gắng chịu đựng trong khoảng thời gian ngắn, nhưng rồi cô quyết định từ chối mang phụ kiện trên và sải bước trên đường băng với tạo hình khác các đồng nghiệp.

Amy Lefevre từ chối đeo phụ kiện tai và môi giả vì cho rằng bị phân biệt chủng tộc. Cô trình diễn mà không có phụ kiện đi kèm.

“Tôi đứng đó, gần như sẵn sàng để nói với các nhân viên rằng bản thân cảm thấy cô cùng khó chịu khi phải mang trên mặt những món đồ đó. Rõ ràng là họ phân biệt chủng tộc. Tôi tự nhủ sẽ ổn thôi vì cảm giác không thoải mái chỉ kéo dài trong 45 phút. Tôi thực sự run rẩy. Tôi không thể kiểm soát cảm xúc của mình. Tôi chưa bao giờ cảm thấy như vậy trong đời”, Lefevre chia sẻ trên New York Post.

Kết thúc buổi trình diễn, Lefevre lao vội ra khỏi khu vực tổ chức sự kiện.

Các người mẫu khác vẫn trình diễn với những món phụ kiện kỳ quái.

Được biết, chương trình trên là để vinh danh 10 cựu sinh viên xuất sắc của FIT, nằm trong khuôn khổ lễ kỷ niệm 75 năm thành lập trường. Junkai Huang, một sinh viên vừa tốt nghiệp đến từ Trung Quốc, đã tạo ra hai tai và đôi môi giả ngoại cỡ.

Theo New York Post, ý tưởng sau những thiết kế của Huang là làm nổi bật các “đặc điểm xấu xí trên cơ thể”. Có khả năng, Huang không lường được về ý nghĩa chủng tộc mà những người như Lefevre cảm thấy.

Tuy nhiên, một sinh viên tiết lộ, nhà sản xuất chương trình Richard Thornn có nhận thức về vấn đề này. “Chúng tôi đã phản ánh nhiều lần với Thornn. Chúng tôi nói rằng cô ấy không thể mặc những món đồ đó. Điều này là sai trái. Nhưng ông ta hét lên vào mặt chúng tôi, ‘Các người cần lùi lại và biến đi’. Đó là một sự thiếu lương tri nghiêm trọng”, nhân chứng kể.

Trả lời về vấn đề này, Chủ tịch của FIT, Tiến sĩ Joyce F. Brown, cho biết, nhà trường tôn trọng sự tự do của sinh viên trong quan điểm nghệ thuật cá nhân, sự độc đáo của riêng họ với tư cách nhà thiết kế, và đôi khi sự sáng tạo đó bị một số người đánh giá là xúc phạm, không tôn trọng.

“Tuy nhiên những thiết kế và thời trang khiêu khích chỉ có thể trong suy nghĩ, cam kết đảm bảo mọi người không cảm thấy khó chịu, bị xúc phạm hoặc bị đe doạ cũng là điều quan trọng với tôi và toàn trường. Chúng tôi thực hiện nghĩa vụ này rất nghiêm túc, và sẽ điều tra, cũng như có hành động thích hợp liên quan đến bất kỳ khiếu nại hoặc thắc mắc nào được đưa ra trong tình huống này”, Tiến sĩ Brown nhấn mạnh.

Tú Oanh

Theo NY Post, Daily Mail