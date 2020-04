Nhà trọ Balanha 9: Bách (Xuân Nghị) bị đạo diễn đánh bầm tím vì cướp bạn gái

Quảng cáo

Lâm (Công Dương) thấy đến bữa tối mà không có cơm nước mắng Hân, nhưng biết Sữa bị sốt Lâm hạ giọng nói sẽ đi mua phở cho cả nhà. Lâm lo lắng đòi đưa Sữa đi viện, nhưng Hân cản vì bé chỉ sốt mọc răng để ở nhà theo dõi. Bé Sữa khóc, Hân định đi pha sữa nhưng lại phát hiện hộp sữa hết nhẵn. Cô vội tìm tiền nhưng chưa còn đủ 100 ngàn. Hân gạt nước mắt nhìn con rồi lại nhìn hộp sữa chỉ còn lại một lớp mỏng dính dưới đáy hộp. Cô vừa khóc vừa pha nốt chút sữa còn thừa trong hộp cho con. Hôm sau nhìn thấy Hân vừa phải bế Sữa vừa phải dọn dẹp có vẻ mệt nên Lâm cho cô nghỉ.

Cả nhà dọn dẹp để chờ xem phim bản lề của Bách. Bách xấu hổ ngăn lại nhưng không kịp. Hóa ra vai diễn chỉ có một phân đoạn duy nhất và chết ngay tại chỗ rất chóng vánh, cả nhà không nghe vẫn xem khiến Bách phát cáu vì xấu hổ.

Hân xin đi học làm bánh để có nghề nuôi con Hân hỏi ý kiến Lâm cho cô đi học làm bánh một tuần ba buổi, nhờ cả nhà trông Sữa. Lâm cáu vì không ai đảm bảo việc nhà, Nhiên còn hứa sẽ phụ giúp Hân làm việc nhà để cô có thời gian đi học. Hân nói muốn có nghề để sau còn nuôi Sữa. Lâm làm ra vẻ quát nạt Hân nhưng lại thầm ủng hộ cô.

Bách (Xuân Nghị) mời đạo diễn đi ăn. Hóa ra ông đạo diễn Quang này bị nữ giám đốc sản xuất Lan đá để đi theo Bách. Bách sợ hãi vì Quang trong lúc uống rượu dọa sẽ giết kẻ nào cướp bạn gái của mình. Bách lo lắng về nhà hỏi Lâm và Nhân. Hai ông em khuyên Bách nên chia tay với Lan để tránh bị truy lùng.Sáng hôm sau Bách gặp lại đạo diễn. Sau bữa nhậu hôm trước, Quang đòi nhận Bách làm em nhậu khiến Bách dở khóc dở cười. Bách không dám chối, nhưng Lan lại nhắn tin đòi qua đón. Bách run rẩy lo sợ, còn bị Nhân mắng chơi dao có ngày đứt tay. Cả Lâm và Nhân đều khuyên Bách nên chia tay Lan, nên lấy dí do chia tay vì Lan xứng đáng có người tốt hơn. Lâm xúi Bách diễn thử để có cơ hội tát trêu Bách.Nhân tìm gặp Mai dancer để nói chuyện cũ, cậu phản ứng với khách của Mai vì tưởng cô bị bắt nạt, thực tế Mai giờ làm ở quán bar và chấp nhận đi khách. Mai khó chịu đuổi Nhân về. Nhân bảo ngày cô chuyển đi cậu có tìm đến nhưng không kịp. Nhân đưa lại món quà và tiền thừa cho Mai, nói cậu rất vui vì được gặp lại cô dù hoàn cảnh trớ trêu.Bách tới nhà Lan định nói lời chia tay, nhưng cô gái lại tung chiêu quyến rũ khiến anh bối rối. Lan tuyên bố Bách sắp nhận được vai thứ chính điện ảnh đầu tiên ở bộ phim công ty cô sản xuất. Bách không nhịn được nỗi phấn khích và quên hết lí do gặp Lan để chia tay.“Một tuần vừa qua không dài cũng không ngắn. Anh cảm nhận được đó là 7 ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời của anh. Anh cảm nhận được tình cảm, sự hạnh phúc mà em ban tặng cho anh. Lan à, giây phút này khi nhìn vào đôi mắt em, anh đoán được một điều rằng. Và nếu như anh mạo muội dùng đôi môi này hôn vào má của em, em sẽ dùng cánh tay này tát vào má anh phải không”, Bách nói.Cô gái cười: “Cái gì cũng biết”. Chưa kịp nói thêm, Bách nhanh tay cầm tay Lan tự tát vào mặt Bách, rồi nhanh chóng hôn vào má và nói: “Mình hết nợ nhau nhé”. Đúng lúc đó đạo diễn phim gọi cửa yêu cầu Lan mở cửa, nếu không anh ta sẽ đạp cửa xông vào.Quang mở cửa vào nhà đòi truy lùng gã cướp bạn gái mình. Lan nói cô chia tay vì không hợp nhau, Quang không chấp nhận vì mới tháng trước Lan còn bạn chuyện đám cưới với mình. Bách trước đó nhanh chóng chui vào bồn tắm trốn thoát, hút chết đuối. Tưởng thoát nạn nhưng ai dè vừa bước chân khỏi nhà Lan, Bách gặp Quang đạo diễn và bị tẩn cho một trận nhừ đòn.Về nhà Bách bầm tím mặt mũi, nhưng bị Lâm và Nhân mắng mỏ cho chừa thói tán gái không chịu tìm hiểu xuất xứ. Bách ấm ức vì không được an ủi lại toàn nói lời cay đắng. Bách hôm sau vẫn dũng cảm tới gặp Quang đạo diễn xin xỏ, giải thích nói rằng không có tình cảm với Lan, chỉ có tình cảm một phía từ cô gái. Bách hèn nhát đổ hết cho Lan quyến rũ mình, đúng lúc Lan bước vào khiến anh chàng hết đường chối cãi.Mai nhắn tin bảo Nhân đến đón, anh chàng vui vẻ nhảy chân sáo đi ngay. Nhân lo lắng thấy Mai dù ốm vẫn uống rượu không ngừng. Mai đầy tâm trạng nói với Nhân vừa đi phá thai về. Nhân còn ngây thơ hỏi bố đứa bé đâu. Mai nói biết tìm ai mà bắt đền. Nhân khảng khái nói mời Mai ăn. Mai chua chát, đời cô chưa bao giờ được đàn ông mời miễn phí. Nhân hỏi một ngày làm việc của Mai bao nhiêu, anh chàng xin Mai một ngày “móm” với thu nhập 1 triệu để đưa cô đi chơi.

