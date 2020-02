Cách đây ít giờ Phương Oanh đăng bức hình cô ôm bạn trai nhưng không để lộ mặt người đàn ông của mình. Nữ diễn viên viết: "29/2/2020... Special day... Hạ cánh nơi anh!".

Bức hình chỉ sau 2 giờ đăng tải đã thu hút hơn 10 nghìn lượt thích và hàng trăm bình luận. Diễn viên Lan Phương bình luận: "Trời ơi tin lớn, chúc mừng em". Bức hình được công bố đột ngột khiến Bảo Thanh dù rất thân thiết với Phương Oanh cũng phải thốt lên: "Ơ từ đầu như nào? Hoang mang quá". Bảo Hân 'Về nhà đi con' cũng ngạc nhiên viết: "Ơ không thể nào". Còn Thanh Hương - nữ diễn viên thủ vai Lan 'cave' trong 'Quỳnh búp bê' comment: "Ảnh yêu thế, chúc mừng gái ế đã thoát ế".

Phương Oanh bật mí với VietNamNet về người đàn ông của mình: "Ở bên anh ấy tôi cảm thấy rất an toàn, ấm áp. Anh ấy là người đàn ông hội tụ đầy đủ nhất những yếu tố tôi cần. Tất nhiên yêu không phải là để kiếm tìm người hoàn hảo nhưng tôi nhìn thấy ở anh ấy sự hoàn hảo mà tôi cần. Hiện tại tôi chỉ biết chia sẻ những cảm nhận của tôi về anh ấy vậy thôi".

Phương Oanh từng nhiều lần thất bại trong tình yêu.

Trước đó, trong cuộc trả lời phỏng vấn VietNamNet hồi giữa tháng 1/2019, khi được hỏi về chuyện tình yêu, nữ diễn viên sinh năm 1989 nói: "Năm qua tôi trải qua nhiều chuyện, biết thêm nhiều điều và ngộ ra được bản thân mình nhiều hơn. Còn chuyện tình cảm cũng có lúc làm tôi đau đầu. Có những khi tôi tự đặt ra câu hỏi hay mình không đủ tốt? Nhưng rồi tôi thấy lý do duy nhất là do mình không may mắn mà thôi.



Tôi nhạy cảm, sống thiên về cảm xúc nên có nhiều khi tôi cũng rung động chứ nhưng khi mình chuẩn bị mở lòng thì mọi sự bị ngáng lại. Tất cả những người tôi đã yêu hay họ yêu tôi, tôi đều cảm nhận rõ tình cảm của họ nhưng cuối cùng mình vẫn thất bại nên chốt lại thì vẫn do là mình không may mắn.



Đến giờ tôi không đặt ra câu hỏi tại sao và không mong chờ gì nữa. Ngày xưa tôi luôn nghĩ mình phải hoàn thiện bản thân để sẵn sàng đón chờ một tình yêu mới và thực sự là mình vẫn mong chờ có một bờ vai để dựa vào. Nhưng giờ tôi không hy vọng hay chờ đợi gì, cái gì đến sẽ đến. Nhiều người nói là cách tốt nhất để quên đi một tình yêu là yêu ngay một người khác nhưng tôi không thể làm được điều đó".

Phương Oanh hiện đang gây chú ý với vai Uyên trong 'Cô gái nhà người ta'. Nữ diễn viên cũng đang tiếp tục vào phim mới của đạo diễn 'Quỳnh búp bê' Mai Hồng Phong dự kiến phát sóng năm nay.