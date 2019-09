Sao truyền hình Anh quốc quá 'bốc lửa' với bikini không thể bé hơn

Ngôi sao truyền hình nổi tiếng ở xứ sở sương mù phô đường cong "nảy lửa" với áo tắm 2 mảnh hoạ tiết da báo tông nâu vàng, hợp với làn da nâu săn chắc.

Người đẹp sinh năm 1988 thoải mái tạo dáng selfie mặc mọi ống kính

Cô là gương mặt quen thuộc của show truyền hình thực tế The Real Housewives of Cheshire ở Anh

Thật khó tin đây là vóc dáng của bà mẹ 3 con với vòng 2 không chút mỡ thừa.

Christine McGuinness đang có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc với Paddy McGuinness - người dẫn chương trình nổi tiếng Take Me Out 47 tuổi, cùng 3 con, trong đó có cặp song sinh 6 tuổi và bé gái Felicity 2 tuổi

Hiện Christine McGuinness là một trong những sao truyền hình nóng bỏng nhất ở Anh