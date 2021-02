Sau đệ đơn ly hôn, 'Kim siêu vòng 3' liên tục tung ảnh sexy 'đốt cháy' mạng xã hội

Vấn đề phân chia tài sản sau ly hôn của cặp đôi giàu có nhất nhì Hollywood cũng đã đạt được. Vợ chồng Kim đều là những ngôi sao siêu giàu, sở hữu khối tài sản đáng mơ trước. Trong đó, rapper 43 tuổi có 1,3 tỷ USD – được Forbes công nhận là tỷ phú USD. Kim kém hơn một chút với 900 triệu USD. Ngoài ra, cặp vợ chồng đình đám này còn tích lũy được hơn 100 triệu USD bất động sản, bộ sưu tập xe hơi 3,9 triệu USD và số gia súc nuôi tại trang trạng ở Wyoming trị giá hơn 300.000 USD. Nguồn thu nhập của Kanye đến từ sự nghiệp âm nhạc thành công trên toàn cầu, thương hiệu riêng Yeezy. Còn Kim kiếm tiền nhờ show thực tế “Keeping Up With The Kardashians” kéo dài 14 năm, công ty mỹ phẩm KKW Beauty, dòng đồ lót định hình SKIMS và quảng cáo trên Instagram.